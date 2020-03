AZ: Herr Hartwig, das dominierende Fußballthema sind derzeit die Fan-Kurven, die mit teils krassen Aktionen für Negativschlagzeilen sorgen. Von dort haben Sie, der Sie als zweiter Farbiger in der Nationalelf gespielt haben, sich in Ihrer aktiven Zeit sicher einiges anhören müssen, oder?

Jimmy Hartwig: Ja, eins meiner schlimmsten Erlebnisse war, als meine Mutter mal mit im Stadion war. Wir haben mit dem HSV gegen Darmstadt 98 gespielt, und meine Mutter kam aus Offenbach zu Besuch. Nach dem Spiel kam sie zu mir mit Tränen in den Augen. Ich sagte "Mama, wir haben gewonnen, warum flennst du?" Sie meinte: "Hast du nicht gehört, was die Kerle über dich geschrien haben? Hol’ den Neger raus!" Das war ein prägendes Erlebnis in meinem Leben.