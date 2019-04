Greger: Gemeinsam mit Uduohkai und Neuhaus

Auch bei Sechzig läuft es durchwachsen. Sie haben einst die Jugendabteilung der Giesinger durchlaufen.

Ja, das Highlight war das zweite Jahr in der U19 (Mai 2016, d. Red.), in dem wir im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft gestanden sind Das war damals auch eine brutale Mannschaft: Felix Uduohkai (Bundesliga-Profi beim VfL Wolfsburg, d. Red), Florian Neuhaus (Gladbach) und Alexander Fuchs (1. FC Nürnberg) waren dabei, auch Dennis Dressel, der jetzt für die Löwen-Profis spielt.

Spricht man in Haching in der Kabine auch mal über den TSV 1860?

Natürlich verfolgen wir es. Ich persönlich hatte in beiden Spielen gegen die Löwen das Gefühl, dass sie eine sehr gute Mannschaft sind. Ich bin nur über das eine oder andere Ergebnis überrascht, das sie abliefern. Bei ihnen ist die Lage nicht so prekär wie bei uns. Aber in dieser Liga ist niemand sicher. Zwickau hatte vor wenigen Wochen bei uns ein Endspiel, und jetzt sind sie Sechster. Am Sonntag spielen wir gegen Jena, das wird sehr wichtig für uns.

Carl Zeiss hat aus den vergangenen sieben Spielen 16 Punkte geholt.

Am Ende des Tages geht jedes Spiel bei Null los. Wenn wir in Führung gehen oder unser Gegner nicht aus 30 Metern volley in den Winkel trifft, laufen Spiele anders. Jena ist gut drauf, aber sie wissen, dass es für sie ein absolutes Endspiel ist. Sie sind immer noch Vorletzter. Sie haben den Druck! Ich halte nichts davon, dass ein Team das Momentum hat und das andere nicht.

Haching: "Wir waren zwei Punkte am Dritten dran"

Die Löwen spielen gegen den KSC, der noch um den Aufstieg spielt. Viele Beobachter hatten erwartet, dass auch Haching oben dabei sein würde.

Natürlich haben wir den Blick in der Winterpause nach oben gerichtet. Wir waren damals ja auch auf zwei Punkte am Dritten dran. Das hat die aktuelle Situation am Anfang für uns schwieriger gemacht. Im Abstiegskampf sind ganz andere Qualitäten gefragt, da geht es mehr über den Kampf. Mittlerweile haben wir aber die neuen Gegebenheiten voll angenommen.

Und es wird dreckiger gespielt?

Man muss wacher sein. Jeder Fehler kann entscheidend sein.

Fortuna Köln hat mitten im Abstiegskampf seinen Trainer Tomasz Kaczmarek entlassen. Aus Haching waren nie Zweifel an Trainer Claus Schromm zu vernehmen. Ungewöhnlich für dieses Geschäft.

Ich erlebe jeden Tag einen sehr zuversichtlichen Coach, was uns als Mannschaft sehr hilft. Er schaut immer nach vorne, zeigt uns unsere Fehler auf, und wie wir uns verbessern können. Er erinnert uns auch an unsere Stärken. Es gilt jetzt, ihm, dem "Manni" (Haching-Präsident Manfred Schwabl, d. Red.) und dem ganzen Verein das Vertrauen zurückzuzahlen. Haching ist eben anders. Bei vielen anderen Klubs wäre das vielleicht nicht so abgelaufen.

Greger: Nie Kontakt mit dem TSV 1860

Haching wird im Falle des Ligaverbleibs den nächsten Angriff auf den Aufstieg wagen. Die Sechzger dagegen konsolidieren. Gab es nie eine Anfrage aus Giesing?

Ich hatte seit meinem Abgang nie Kontakt zu den Verantwortlichen von Sechzig und bin glücklich über meinen Schritt nach Haching. Ich habe mich hier sehr gut weiterentwickelt. Aktuell sehe ich keinen Grund zurückzukehren.

Abschließende Frage: Sechzig und Haching bleiben beide in der Dritten Liga, weil?

Weil beide die nötige Qualität haben, um sich im Abstiegskampf durchzusetzen.

