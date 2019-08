Im Nachwuchsbereich?

Vielleicht. Ich kann es im Moment wirklich nicht genau sagen. Und Sie kennen mich ja gut, ich rede eigentlich nur über Dinge, wenn sie Hand und Fuß haben, und nicht vorher. Was ich sagen kann, ist: Wir reden, wir sind in ständigem Kontakt, es gibt Ideen – aber eben noch nichts Konkretes.

Trotzdem noch eine Nachfrage: Wäre eine Vollzeitstelle überhaupt machbar bei Ihren anderen Aufgaben?

Das ist eher nicht darstellbar. Ich habe eben auch andere Verpflichtungen. Da ist aber noch sehr vieles im Fluss und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht irgendetwas verkünde, dass ich dann später revidieren muss, weil es doch ganz anders kam. Genauso wie es für mich undenkbar war, meinen Rücktritt als Spieler zu erklären – und dann wiederzukommen. Fragen Sie mich in ein paar Monaten wieder, dann weiß ich mehr. Ich führe viele Gespräche, mit dem Verein, aber auch meiner Familie. Ich will auch einfach ein bisschen Abstand zu allem haben. An einem Tag Spieler zu sein, und am nächsten dann eine Funktion im Verein zu haben, das kann ich mir nur schwer vorstellen.

Michael Wolf: "Ich genieße die neue Freiheit"

Genau so hat es auch Philipp Lahm beim FC Bayern gesehen.

Ich für mich brauche einfach einen gewissen zeitlichen, inneren, emotionalen Abstand zu dem Ganzen. Das ist ein Prozess, der auch seine Zeit in Anspruch nimmt.

Eigentlich sollten und wollten Sie ja das Schuhgeschäft Ihres Vaters in Füssen übernehmen.

Das gehört zu den Gesprächen, die ich führe, ja.

Haben Sie eigentlich ein bisschen Angst vor der emotionalen Leere, die ein normaler Job einfach mit sich bringt?

Ich denke, was die Emotionen angeht, gibt es nicht vieles, was damit vergleichbar ist, Sportler zu sein. Das ist so intensiv, so aufwühlend. Das kann einem eine klassische Arbeit nur selten geben. Aber alles hat seine Zeit und meine als Spieler ist vorbei. Ich war bei der Saisoneröffnungsfeier des EHC Red Bull München und natürlich schaut man mit einer gewissen Sehnsucht aufs Eis. Aber es war eben nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste da unten sein. Ich habe mich da, wo ich war, nämlich oben auf der Tribüne, sehr wohl gefühlt, es hat sich richtig angefühlt. Meine Entscheidung, die Karriere zu beenden, war richtig. Das ist unumstößlich, da gibt es auch keine Zweifel. Ich genieße die neue Freiheit.

