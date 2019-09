War Ihnen vorher klar, wie wichtig der 7:2-Sieg beim Meister Adler Mannheim für Ihre Mitspieler, für die Red-Bulls-Organisation war?

Man hat gleich gespürt, dass die Intensität noch mal auf einem anderen Level ist. Die Jungs wollten unbedingt gewinnen. Ich kenne das ja aus meiner Karriere: Wenn man ein Finale verloren hat, will man es dem anderen Team immer gleich wieder zeigen, ihm eine Ansage machen.

Sie wurden im Jahre 2006 an 21. Stelle in die NHL gedraftet, da hatte man wahrscheinlich die Vorstellung, dass man am Ende mehr als 45 Spiele in der besten Liga der Welt machen würde.

Das stimmt schon. Wenn man 18 ist, hat man eine ganz andere Sicht der Dinge. Heute bin ich einfach froh und glücklich, dass ich dort gespielt habe, dass ich diese Erfahrung machen konnte. In Nordamerika träumt wahrscheinlich jedes Kind davon, einmal in der NHL zu spielen, mein Traum hat sich erfüllt, damit bin ich glücklich.

Sanguinetti: "Olympia ist eine unglaubliche Ehre"

Ein anderer Traum war sicher die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2018.

Absolut. Als ich gehört habe, dass die NHL-Spieler nicht teilnehmen würden, hat man sich klammheimlich schon Hoffnung gemacht, dabei zu sein. Als es dann so weit war, war es etwas ganz Besonderes. Es ist eine unglaubliche Ehre, sein Land bei so einem Event vertreten zu dürfen. Wir hätten gerne ein bisschen besser abgeschlossen...

... die USA belegte am Ende Platz sieben.

Stimmt, aber allein die Erfahrung, all diese anderen Athleten zu treffen, diese Superstars aus der Welt des Sports, ist unvergesslich. Bei der Eröffnungszeremonie liefen wir nur eine Reihe hinter Snowboard-Superstar Shaun White, ich habe Ski-Ikone Lindsey Vonn getroffen – das sind Geschichten, die man mal seinen Kindern erzählen kann.

Wie sehr bedrückt es Sie, dass dieses Land, das Sie bei Olympia repräsentiert haben, im Moment politisch so zerstritten und gespalten ist wie seit Ewigkeiten nicht mehr?

Ich bin kein Mensch, der sich intensiv mit Politik auseinandersetzt. Ich kümmere mich um meine Familie, dass es meinen Lieben gut geht. Und ich versuche für mich, ein guter Mensch zu sein. Was ich sagen kann, ist: Wenn jeder Mensch versuchen würde, ein besserer Mensch zu sein, die Leute um sich herum ein bisschen besser zu behandeln, wäre auch die Welt, das Miteinander schöner. Die große Politik kann ich nicht ändern, sehr wohl aber meine eigene kleine Welt. Die kann ich besser und schöner machen, indem ich alles daran setze, Gutes zu tun, gut zu sein.

