Vermissen Sie Ihre Teamkameraden – trotz des schönen Landlebens?

Auf jeden Fall, gerade weil zu Beginn der Krise alles so schnell ging. Man hatte kaum Möglichkeiten, sich richtig von allen zu verabschieden, weil jeder nur schnell die Sachen gepackt hat und so schnell wie möglich nach Hause wollte. Da freut ma sich umso mehr, wenn es nach dem Sommer hoffentlich wieder losgeht.

Glauben Sie an den regulären Start im September?

Das kann ich schwer einschätzen, es ist ja, wie gesagt wurde, kein Gewitter, das einfach so vorüberzieht. Es wird alles seine Zeit dauern. Aber bis Ende August, hoffe ich, hat sich alles beruhigt.

Motivation für nächste Saison: "Wir wollen immer den Titel holen"

Die Deutsche Eishockey Liga bangt um Ihre Klubs. Denken Sie, dass die Liga sich verändern wird?

Das kann ich auch schwer sagen. Fakt ist, dass die Krise alle Klubs hart getroffen hat. Ich will generell, dass es allen Vereinen gut geht. Nicht nur den Eishockey-, oder Profi-Vereinen, auch allen Amateur-Klubs. Sport ist einfach wichtig für unsere Gesellschaft.

Nach dem vorzeitigen Saisonabbruch ohne Playoffs und Meisterschaft wird der EHC wohl zur nächsten Saison besonders motiviert sein.

Wir sind immer motiviert, wir wollen immer den Titel holen. Diesmal haben wir die Chance darauf leider nicht bekommen. Aber sie ist auch allen anderen Teams genommen worden, die sich für die Playoffs qualifiziert haben. Klar war es für uns sehr schade, weil wir nach 52 Spielen vorne waren. Aber die Entscheidung zum Abbruch war die richtige. Ich hab einmal einen Spruch gehört: "Es gibt einen Grund, warum die Frontscheibe im Auto so groß und die Rückspiegel so klein sind. Denn viel wichtiger ist, was vor uns, nicht das, was hinter uns liegt." Der passt da ganz gut.

Trotzdem ist es für einen EHC-Profi eine ungewohnt lange Sommerpause. Wie vertreiben Sie sich sonst die Zeit daheim?

Naja, viel kann man ned machen. Trainieren und den Eltern auf dem Hof helfen. Mehr gibt es eigentlich ned. (lacht) Aber wie gesagt, wir halten selten so eine lange Sommerpause. Vielleicht tut uns des auch mal ganz gut, wenn wir uns ein bisschen erholen können.

Und wenn es mit dem Eishockey so schnell nicht klappt, dann geht ja immer noch eine Karriere als Influencer, wie zuletzt gesehen.

Naja, zum Influencer reicht es wahrscheinlich ned ganz. Aber wenn man in dieser Zeit die Leute ein bisschen unterhalten kann, dann ist des doch auch was Schönes. Ich muss mich da gar nicht verstellen, ich bin genauso ein lustiger Vogel wie in den Videos. Und wenn andere meinen Humor teilen, dann passt des.

Lesen Sie hier: EHC München - Mass und Fucale verlassen den Klub