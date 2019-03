AZ: Herr Christensen, Sie haben drei Titel mit dem EHC Red Bull München, davor drei Titel mit den Eisbären Berlin gewonnen. Zeit, dass München auch in Ihrer persönlichen Titelsammlung in dieser Saison in Führung geht, oder?

MADS CHRISTENSEN: Klar! Für mich zählen nur Titel, dafür spiele ich. Die vierte Partie in dieser Viertelfinal-Serie jetzt in Berlin, da wird es sicher richtig zur Sache gehen. Und genau das liebe ich. Ich liebe die Spiele, in denen jeder Zweikampf zählt, in denen es darum geht, dem Gegner in jedem Moment Paroli zu bieten. Die Atmosphäre in Berlin kann sehr hitzig, sehr intensiv werden. Genau wie auch bei uns. Man merkt, dass es nicht nur für uns, sondern eben auch die Fans jetzt um alles geht. Diese Stimmung überträgt sich dann auch auf uns. Wir haben in Spiel drei...