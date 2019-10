Er: Meine Frau hat mir sehr geholfen, sie beherrscht acht Sprachen in Wort und Schrift. Neulich waren wir in China. Nach dem Geschäftsabschluss fuhren wir mit dem Außenminister, der zum Lachen in den Keller geht, im Lift. Er sagte zu seinem Kollegen auf Chinesich über uns: "Sie ist sehr nett und hübsch, aber er ist ein arroganter Hund." Sie übersetzte mir das und sagte zu denen: "Ich bin aus einer Diplomatenfamilie, mein Mann ist ein weltbekannter Diplomat – aber Sie sind keine guten Diplomaten. So etwas sagt man nicht über seine Gäste." Da haben die beiden solche Bomben gekriegt, dunkelrot wurden die.