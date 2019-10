AZ: Herr Weyer, ist Rio de Janeiro noch so lebenswert, wie es mal war?

HANS-HERMANN WEYER: Der neue Präsident Bolsonaro ist unser Nachbar. Er hat mich gefragt: "Was glauben Sie, wie lange ich an der Macht bleibe?" Ich habe ihm geantwortet: "Das kommt darauf an, in welchem Tempo Sie sich Ihre Taschen vollmachen." Unter Freunden kann man es sagen: Wir gehen nur noch an die Copacabana und nach Ipanema, nicht mehr ins Zentrum. Zu gefährlich. Wir haben 54 Millionen Arbeitslose. Das schafft Neid und Probleme.