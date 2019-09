Reiter: 2050 keine Verbrenner mehr innerhalb des Mittleren Rings

Gibt es 2050 noch Autos innerhalb des Mittleren Rings?

Zumindest keine mit Verbrennungsmotor.

Warum geht es nicht noch schneller?

Das Problem ist, dass wir die Kapazitäten im ÖPNV ausbauen müssen. Neulich bin ich um Viertel vor elf am Harras in die U-Bahn gestiegen, kurz darauf ist die voll. Die Zeiten, in denen das nur in der Rush Hour so war, sind vorbei. Das hält mich davon ab, Autos noch restriktiver zurückzudrängen.

"Die Mehrheit der Münchner will mehr Radwege"

Wie schätzen Sie da die Stimmung in der Stadt ein? Hat sich etwa an der Fraunhoferstraße eine ideologische Minderheit durchgesetzt gegen die Interessen der Anwohner – die jetzt keine Parkplätze mehr haben?

Wir haben viele Kilometer neue Radwege geschaffen – und bei der Fraunhoferstraße gibt es eine Riesen-Diskussion um 200 Meter. Ich glaube, dass die Mehrheit der Münchner es so sieht, dass wir mehr Radlwege brauchen. Und die werden wir schaffen.

Und was sagen Sie den wütenden Nachbarn?

Auch dort wird es, wie es jetzt ist, bald einfach Normalität sein. Wir haben aber gelernt, dass wir früher erklären müssen, was wir vorhaben. Das haben wir an der Fraunhoferstraße verpasst.

Den zweiten Teil des Interviews lesen Sie morgen auf az-muenchen.de.

Lesen Sie hier: Reiter - "Dominik Brunners Tod hat München verändert"