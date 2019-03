AZ: Herr Smolik, jahrelang hat Sie Vladimir Tok herausgefordert, behauptet, dass Sie kein Kickbox-König sind. Beim Pressetraining am Montag hat er Ihnen versprochen, dass er Sie ausknocken würde, nun tritt er ohne Angabe von Gründen am Donnerstag nicht an.

MICHAEL SMOLIK: Das ist extrem enttäuschend und ist mir in meiner Karriere so noch nie passiert. Wir alle wissen nicht, was los ist. Falls es wirklich ernste Gründe hat, wünsche ich ihm alles Gute und dass sich alles zum Guten wendet, aber wenn es nur so ist, weil er nicht mehr das Herz hat, gegen mich anzutreten, dann zieht er den Sport damit in den Dreck. Ich habe so oft erleben müssen, dass die Gegner eine große Klappe haben, aber wenn es darauf ankommt, nichts dahinter ist. Mich ärgert seine Absage sehr, ich habe mich wochenlang speziell auf ihn vorbereitet, habe mir den Kampf oft visualisiert, Tok war wochenlang in meinem Kopf, jetzt muss ich mich von einem Tag zum anderen auf einen anderen Gegner einstellen. Aber ich werde das Ding trotzdem rocken, Weltmeister Mihal Janacek ist ein starker, ein würdiger Gegner.