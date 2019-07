Ein gewisses Überraschungselement hat es ja bei Aiwanger immer schon gegeben ...

Ja, und das ist vielleicht auch ganz gut so. Ich treffe mich auch so oft wie möglich mit ihm, und dann erfährt man schon, was so kommt. Da ist jetzt vielleicht dann die Sommerpause gefährlich, wenn es diese Treffen nicht mehr so regelmäßig gibt.

Wie fühlen Sie sich in Ihrer neuen Rolle als Vorsitzender einer Regierungsfraktion?

Sauwohl. Aber ich musste erst selber mal hineinfinden und lernen. Durch den späten Wahltermin haben sich etliche Dinge erst im Januar oder Februar eingespielt. Aber seitdem läuft es.

Streibl: "Kommunalpolitik ist die emotionalste"

Sie haben Ihren Vater angesprochen, den früheren Ministerpräsidenten Max Streibl (CSU). Haben Sie das Staatstragende in den Genen?

Ich habe schon als Kind viel mitgekriegt und erfahren und kann dadurch auf eine lange Geschichte Bayerns und auch der CSU zurückblicken. In vielen Dingen kann ich unseren Koalitionspartner verstehen. Das ist vielleicht ein Vorteil. Und ich nehme nicht alle Dinge, die da kommen, so aufgeregt. Aber das sind vielleicht eher meine zwölf Jahre Gemeinderat in Oberammergau. Da schockt einen dann weniger.

Geht’s so schlimm zu in Oberammergau?

Nein, aber auch mein Vater hat immer gesagt: Das Härteste, was er in der Politik erlebt hat, war der Gemeinderat in Oberammergau. Jede Kommunalpolitik ist die emotionalste. Und je höher es raufgeht, umso einfacher wird es. Den Spruch kann ich bestätigen.

