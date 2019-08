Krawietz: "2018 hatte ich 180 Matches, das war anstrengend"

Wie sind Sie mit Andi Mies zusammengekommen?

Wir kannten uns schon, ich hatte in der Zeit viele Partnerwechsel, wollte einen festen Partner. Er hat mitbekommen, dass ich suche und ich, dass er sucht, und dann haben wir gesagt: "Probieren wir’s mal!" Hat ja ganz gut geklappt.

Wohl wahr. Wie eng sind Sie mit ihm? Muss man best friends sein, um erfolgreich zu sein? Wie viel machen Sie nach Dienstschluss miteinander?

Wir verstehen uns schon sehr gut, auch außerhalb vom Platz. Klar gibt es Phasen, wo ich einen anderen Rhythmus habe als er. Wir reden auch offen darüber und sagen, was einem jetzt selbst gut tut. Wir hatten jetzt gerade eine lange US-Reise, haben zwischendrin auch mal mit anderen Leuten trainiert, um Abwechslung zu haben. Wir verbringen ja schon extrem viel Zeit miteinander. Da braucht man auch mal Abstand.

Sie teilen sich aber kein Doppelzimmer?

Nee, manchmal sehen wir uns auch ein, zwei Tage gar nicht. Wir können aber auch jeden Tag zusammen essen gehen. Alles entspannt.

Jetzt also New York. Haben Sie schon gewonnen – wenn auch nur das Hallenturnier im Februar. Wie besonders ist so ein Grand Slam wirklich?

Klar freut man sich darauf. Als Kind hat man davon geträumt – und jetzt sind wir mittendrin. Das ist noch lange nicht normal. Man geht immer noch anders in so ein Turnier.

Wimbledon haben Sie auch schon gewonnen: 2009 als Junior mit dem Franzosen Herbert, haben Ihr Idol Roger Federer beim Champions Dinner getroffen. Wie war das denn?

Unglaubliche Persönlichkeit, sehr interessiert an allem. So viel Kommunikation war damals nicht, da war ich viel zu schüchtern. Jetzt in Paris und danach war da schon mehr. Eine große Ehre, ihn ein bisschen besser kennengelernt zu haben.

Ist man als Profi auch Fan? Schauen Sie sich ein Federer-Halbfinale auch mal im Stadion an?

Ab und zu. Beim Grand Slam eher nicht, da fokussiert man sich auf seine Spiele. Aber wenn’s reinpasst, schaut man sich schon mal einen Satz an. Es ist einfach unglaublich, den live zu sehen.

Ihre Tour mit den Turnieren in Washington, Montreal und Cincinatti endete meist mit frühen, knappen Niederlagen. Seit Paris lautet die Bilanz 2:8. Wie gehen Sie ins Turnier?

Vor und in Paris haben wir nicht konstant gegen Top-Ten-Doppel gespielt. Durch den Erfolg in Paris sind wir nun in alle großen Turniere reingekommen, und dann hat man einfach von der ersten Runde an Top-Doppel, die sehr konsequent spielen. Dann liegt es immer an ein, zwei Punkten. Klar ist das ärgerlich, aber wir haben gut gespielt. Es ist auch wichtig, öfter gegen solche Leute zu spielen, damit das Niveau weiter nach oben geht.