Herr Föst, dem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) haben Sie gesagt, Sie seien ein echter Bajuware, wollten sich aber in keine Leitkultur pressen lassen. Was unterscheidet da die Geisteshaltung der FDP von der der CSU?

DANIEL FÖST: Wir sind der Meinung, dass jeder Mensch nach seiner Fasson glücklich werden soll. Wir glauben auch sehr viel stärker daran, dass der Mensch der Architekt seines Lebens ist und nicht den Staat braucht, der ihm vorschreibt, wie, was, wann und wo er zu leben hat. Grundbekenntnis, für alle, die in Deutschland leben wollen, müssen die Werte und Regeln unseres Grundgesetzes sein. Alles, was darüber hinausgeht – bin ich evangelisch, katholisch, Moslem, Jude oder lese nachts Harry Potter – geht den Staat nichts an. Diese Leitkultur, die die CSU immer wieder propagiert, ist nicht Aufgabe der Politik.