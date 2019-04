Wie lassen sich die Menschen also für die EU gewinnen?

Wir reden nicht genug darüber, was für ein Schicksalsprojekt die EU ist. Viel zu oft werden in der Politik die europäischen Beziehungen auf Finanztransaktionen reduziert. Damit nehmen wir Europa die Seele. Wir sind nicht in der EU, nur weil es besser für die Wirtschaft ist. Wir sind in der EU, weil es das einzige Projekt ist, das auf diesem Kontinent zu über 70 Jahren Frieden geführt hat.

Timmermans: "Die traditionellen Parteien denken zumeist nur ans Praktische"

Wir sollen also mehr über die Vergangenheit reden?

Nicht, ohne Visionen für die Zukunft zu entwickeln. Sehr oft sind es nur die Rechtsradikalen, die über größere Vorstellungen für unsere Gesellschaft reden. Die traditionellen Parteien denken zumeist nur ans Praktische. Dabei müssen wir viel mehr Visionen auf den Tisch legen und diese auch offensiv verkaufen. Wenn die Rechtsradikalen uns vorwerfen, Nachhaltigkeit sei ein Projekt der Elite, dann kann ich nur erwidern: Na, hört mal, wenn es schiefgeht mit der Luft in den Großstädten, dann kann sich die Elite ein Haus in St. Moritz kaufen. Die einfachen Leute können das nicht, die stecken dann im Dreck.

Zu den sozialdemokratischen Visionen für Europa gehören mehr Sozialstaatsleistungen ...

Wenn bei den Leuten nur ankommt, dass wir mit ihren Steuergeldern Banken retten, sie selbst aber nichts davon haben, dann haben wir alle ein Problem. Dann hat das System ein Problem. Deshalb müssen wir Europa dringend umbauen. Und wenn wir eine nachhaltige Gesellschaft wollen, dann müssen wir mit der sozialen Nachhaltigkeit anfangen. Das ist für mich die Lehre auch aus den Protesten in Frankreich. Die Gelbwesten sind nicht gegen Nachhaltigkeit, sie wollen nur nicht allein dafür zahlen. Deshalb müssen wir zeigen, dass wir das auf eine ehrliche Art und Weise machen können – indem wir unsere Steuersystematik wieder gerecht machen, alle Unternehmen ihre Gewinne in Europa auch versteuern müssen, Löhne gerechter werden und Arbeitnehmer Schutz erhalten. Dann sehen die Leute, dass Europa ihnen etwas bringt. So weit sind wir noch nicht, aber daran will ich in den nächsten Jahren arbeiten.

