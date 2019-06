Warum braucht China die Kredite überhaupt?

Weil wir damit Investitionen deutscher Unternehmen anstoßen, etwa beim Ausbau erneuerbarer Energien. China hat sich wirtschaftlich enorm entwickelt – oft zu Lasten von Umwelt und Klima. Die Auswirkungen werden wir auch in Deutschland zu spüren bekommen. Der Klimaschutz ist längst eine Überlebensfrage der Menschheit. Und die Zukunft unseres Klimas entscheidet sich auch in China oder Indien. Seit 1990 ist der CO2-Ausstoß um 300 Prozent gestiegen. In Deutschland ist er um 27 Prozent gesunken. Wenn es uns ernst ist mit dem Klimaschutz, dann kommen wir an China nicht vorbei.