Neben der Spezialisierung aufs Radl: Die zweite Besonderheit ist, dass Dahoam ein Verein ist, unter dessen Dach auch ein ehrenamtlicher Helferkreis und eine Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz organisiert ist.

Ja, wir sind gemeinnützig. Das kommt aus unserer Gründerzeit in den 80er Jahren. Damals war das Glockenbachviertel noch Glasscherbenviertel. Vor 35 Jahren fingen wir an, hilfsbedürftige Senioren und Seniorinnen zu besuchen: Eine Frau hat zum Beispiel in einem Hinterhaus gelebt, mit einem Loch im Boden. In manchen Fluren gab es noch dunkle Kohleräume. Eine alte Dame hat zusammen mit Tauben in der Wohnung gelebt, andere hatten ein Rattenproblem.

Kann Dahoam als Verein anders arbeiten, als andere ambulante Pflegedienste in München?

Nun, wir haben das Glück, dass wir zur Finanzierung Bußgelder erhalten, die bei Gerichtsverfahren gezahlt werden. Teilweise bekommen wir auch Spenden. Das erlaubt uns, den Menschen mit etwas mehr Zeit begegnen zu können. Wir können extra Besuche machen, wenn wir das für nötig halten. Der Verein erlaubt uns auch in der heutigen Zeit noch Lust auf Pflege zu haben – und nah an den alten Menschen zu sein.

