Sie vermuten also, dass die acht Wochen, die per Gesetz zulässig sind, häufig überschritten werden?

Definitiv. Ein Auskunftsersuchen, das die Stadt gefordert hatte, hat zudem eine Warnfunktion. Wenn man weiß, dass stark kontrolliert wird, dann hält man sich auch eher dran. Ich halte aber insgesamt die Vermietung von Ferienwohnungen in Städten mit hohem Wohnbedarf für eine falsche Entwicklung. Auch für acht Wochen im Jahr.