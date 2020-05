AZ: Frau Kaniber, die Grünen fordern es, Ihr Parteikollege Georg Nüßlein fordert es und Sie selbst haben es in der Vergangenheit vor Corona auch schon getan: Muss im Sinne von mehr Tierwohl und menschenwürdigeren Arbeitsbedingungen im fleischverarbeitenden Gewerbe jetzt nicht die Politik einschreiten? Von selbst dürften keine Verbesserungen eintreten.

MICHAELA KANIBER: Es ist mir ein zentrales Anliegen, dass die Tiere in den Ställen artgerecht gehalten und unsere Erzeuger fair für ihre Produkte entlohnt werden. In der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland bildet sich der Preis aber nach Angebot und Nachfrage – und das ist auch gut so. Denn wer könnte denn "gerechte Mindestpreise" für Fleisch vorgeben? Welcher Preis wäre angemessen und wer kann das beurteilen? Ganz abgesehen davon, stellt ein festgesetzter Preis allein ja noch nicht sicher, dass tatsächlich mehr Geld beim Landwirt ankommt, und die Bedingungen in den Schlachthöfen oder das Tierwohl verbessert werden. Und für welche Produkte sollte es einen solchen Festpreis dann auch noch geben? Zudem gibt es erhebliche Bedenken, ob ein solcher staatlicher Mindestpreis überhaupt rechtlich realisierbar ist, weil er einen Eingriff in die Vertragsfreiheit darstellt.