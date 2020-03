Das klingt kompliziert, irgendwann dürfte die Geduld der Spieler ja auch am Ende sein.

Es hat doch einen gewissen Reiz, wenn man mal an seine Grenzen stößt. Wenn es so richtig langweilig wird, die Ungeduld wächst, kommt man genau in den Bereich, in dem man mental gefordert wird. Ich habe kürzlich mit Thomas Huber von den "Huberbuam" gesprochen und ihn gefragt, wie er und sein Bruder es eigentlich wochenlang in den Bergen aushalten, wenn sie gerade nicht klettern können. Er meinte dann: "Wir machen einfach gar nix!" Und ja: So findet man die innere Ruhe.