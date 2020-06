1990 nahm Jugoslawien zum letzten Mal mit Spielern aus allen Teilrepubliken teil. Danach kam der Bürgerkrieg.

Sie hatten die besten Spieler aus Serbien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Slowenien in einem Team vereint, das war eine tolle Truppe. Im Verlauf des Turniers sind die Jugoslawen bis ins Viertelfinale gekommen, scheiterten dort lediglich im Elfmeterschießen an unserem späteren Finalgegner Argentinien, das sagt doch schon alles. Für manche Experten galt Jugoslawien als Geheimfavorit, es war ein harter Brocken zum Auftakt. Einerseits schwierig, andererseits gibt es dann keine Alibis und kannst gleich auf hohem Niveau gegen einen Top-Gegner ins Turnier finden.

"Franz hat uns perfekt auf die jeweiligen Gegner vorbereitet"

Was mit dem 4:1-Erfolg eindrucksvoll gelungen ist. Ein Schlüsselspiel auf dem Weg ins Finale von Rom?

Absolut wegweisend für uns, die Grundlage für den Titel. Außerdem sendeten wir ein Signal an die Konkurrenz: seht her, die deutsche Mannschaft ist bei diesem Turnier richtig stark. Wichtig war auch die interne Wirkung.

Inwiefern?

Durch das eindrucksvolle 4:1 kamen keine Giftpfeile von den Medien, du hattest deinen Frieden. Wir Stammspieler konnten Selbstvertrauen tanken, innerhalb des Kaders wurde die Hierarchie gestärkt. Wir hatten von Anfang an Ruhe, weil die Reservisten nun wussten, dass sie es schwer haben würden, in die erste Mannschaft zu kommen. Also gab es, teils über die Medien gestreut, keine Störfeuer der Ersatzspieler wie bei der WM 1982 in Spanien oder insbesondere 1986 in Mexiko. In Italien waren wir eine Einheit, und zwar nicht nur von der Nummer eins bis elf, sondern von der eins bis zur Nummer 22. Der Zusammenhalt hat uns ausgezeichnet.

Perfekt geführt von Franz Beckenbauer, der die Mannschaft an der langen Leine ließ. Ins Teamhotel "Castello di Casiglio" in Erba durften die Frauen und Freundinnen der Spieler, einquartiert in einem benachbarten Hotel, fast jeden Tag zu Besuch kommen. Die Italien-Legionäre ließ Beckenbauer auch mal im eigenen Bett schlafen. Brehme und Sie konnten den Kollegen ihre Lieblingsrestaurants in Ihrem Wohnort Carimate zeigen und dort am freien Tag zum Stamm-Friseur gehen.

Franz hat das perfekt moderiert, hatte aus den Vorkommnissen bei der WM 1986 gelernt. Wir hatten ein Wohlfühl-Klima, haben aber auch hart gearbeitet. Denn Franz hat uns perfekt auf die jeweiligen Gegner vorbereitet und eingestellt. Er war ein Perfektionist – und doch recht häufig zufrieden mit uns.

"Mit Dynamik, Kraft und Wucht beim Torschuss"

Der Kaiser wurde allerdings auch zum Grantler, tobte und schimpfte nach dem schwachen 1:0 im Viertelfinale gegen die CSSR. Doch der Auftaktsieg dürfte selbst Beckenbauer milde gestimmt haben.

Das Spiel war ja auch nahe an der Perfektion. Franz hat uns immer eingetrichtert: Glaubt an Euch und Eure Stärken! Selbst nach dem 2:1-Anschlusstreffer durch Jozic wurden wir nicht nervös, haben klaren Kopf behalten.

Zehn Minuten nach dem 2:1 kam dann d e r Treffer, Ihr Solo aus der eigenen Hälfte, fulminant mit rechts ins lange Eck abgeschlossen – das 3:1 in der 65. Minute, die Vorentscheidung.

Ein Tor als Beleg wie ich Fußball gespielt habe. Tempo aufgenommen, mit dem Ball am Fuß durchs Mittelfeld. Mit Dynamik, Kraft und Wucht beim Torschuss. Eine schöne Erinnerung.

