So richtig ehrlich zu sich sein ist aber auch nicht leicht.

Wir bieten in unseren Hundeschulen eine Beratung vorm Hundekauf an. Da erleben wir ganz oft, dass der Mann sagt: "Ich würd' mit dem gerne joggen", und dann guckt die Frau ihn an und sagt: "Sachma, wir kennen uns 20 Jahre. Du hattest noch nie Laufschuhe, wat erzählst du hier?" Aber das nähert sich irgendwann schon realistisch an. Und wenn nicht sofort alles passt, muss man das nur wissen und sich entscheiden, ob man diesen Weg geht und sich die Arbeit macht.

"Hundeschule für Menschen"

Ihr Programm dreht sich darum, dass der Mensch am Hund arbeiten will, es aber an sich müsste. Passen wir vielleicht doch nicht zusammen?

Nee, das passt bombig! Der Hund ist das einzige Tier, das in der Lage ist, einen Artfremden als vollwertigen Sozialpartner zu sehen. Dein Hund weiß an jeder Stelle, dass du kein Hund bist – trotzdem kriegst du den gleichen Stellenwert. Dadurch entsteht diese schöne emotionale Nähe. Die Leute kommen auch nicht zu mir, weil sie bekloppt sind, sondern weil die meisten sehr emotional sind mit ihren Hunden. Das vernebelt oft den Blick. Darum nennen wir uns auch "Hundeschule für Menschen". Ich vermittle: "Schau mal, was du machst, meinst du so. Aber der Hund versteht etwas völlig Anderes".

Zum Beispiel?

Erik Zimen, hochgebildet, hochkompetent beim Thema Wolfsforschung, läuft mit mir durch den Wald und sagt, seine Jagdhündin sei so undankbar. "Ich lasse sie sonntags immer jagen. Da kann sie frei laufen, wie sie will, darf auch Tiere fangen. Aber am Montag danach geht sie wieder jagen, obwohl sie das nicht soll!" Menschen sind teilweise beim eigenen Hund so verpeilt, dass man es nicht begreifen kann.

Was haben Sie zuletzt Neues gelernt zum Thema Hunde?

Ich warte auf den Moment, in dem ich die Augen aufreiße und sage: "What?!" Wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat, passiert aber nichts mehr, das alles aus den Angeln hebt. Es sind immer nur Nuancen. Wie schade. Ach, ich freue mich zum Beispiel immer sehr, wenn ich mit ganz alten Leuten über Hunde rede. Weil ich glaube, dass vieles im Hundetraining inzwischen viel zu verkopft gemacht wird. "Der Hund macht jetzt dasunddas – ich schlag das mal nach auf Seite 23. Hm, die Ohren sind wie auf der Abbildung..." – und dann ist der Moment vorbei. Vieles hat man früher aus dem Bauch heraus gemacht, und das kann im Grunde gar nicht so falsch sein.

Hunde sind keine Dekoration

Wie geht's Ihnen beim Anblick von Handtaschenhunden, die es ja auch in München oft gibt?

Ich finde es unglaublich dreist, dass die Leute glauben, man könnte sich einen Hund als Dekoration kaufen, in die Tasche quetschen und durch die Gegend tragen. Ich verstehe das, wenn man vor einer Menschenmenge sagt: "Ich hab einen sehr kleinen Hund, ich muss da durch – ich heb' den mal eben hoch, damit keiner drauftrampelt". Aber wenn der Hund beim Oktoberfest ein Dirndl trägt, würde ich wirklich raten, dass die Leute sich psychotherapeutische Hilfe suchen. Das ist tierquälerisch.

Was ist das Schlimmste, das man einem Hund antun kann?

Keine Zeit für ihn zu haben. Das ist auch das wichtigste Kriterium bei der Anschaffung: dass man sich wirklich darüber im Klaren ist, ob man Zeit hat. Es bringt nichts, wenn die Leute einen riesengroßen Garten haben, aber keine Zeit, um sich mit dem Hund zu beschäftigen. Denn für den ist der soziale Kontakt extrem wichtig.