"Wir müssen bei jeder Maßnahme prüfen"

Würde die FDP auch eine Ausgangssperre wie zum Beispiel in China mittragen? Ihre Parteifreundin, die frühere Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, hat in dieser Hinsicht zuletzt massive verfassungsrechtliche Bedenken geäußert.

Eine komplette Ausgangssperre? Das kann ich mir schwer vorstellen. Wir müssen bei jeder Maßnahme prüfen: Ist sie notwendig? Ist sie verhältnismäßig? Und ist sie überhaupt zielführend? Dann muss man eine ordentliche Rechtsgrundlage schaffen. Denn auch in der Krise kann die Regierung wichtige Dinge nicht am Parlament vorbei entscheiden. Ein Beispiel: Markus Söder hat ja erklärt, dass die Stichwahlen für die Bürgermeister und Landräte nur per Briefwahl durchgeführt werden. In der Sache sinnvoll – aber zu so einem Eingriff ins Wahlrecht ist er gar nicht befugt. Die FDP hat jetzt durchgesetzt, dass der Landtag ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Ohne das wäre die Wahl anfechtbar und müsste womöglich wiederholt werden.