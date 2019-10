Kennen Sie viele Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben?

Wir sind im Freundeskreis relativ offen mit diesem Thema umgegangen und haben festgestellt, dass immer wieder Freunde gesagt haben: Hey, uns geht oder ging es genauso. Ein Paar haben wir sogar zufällig im Wartezimmer der Kinderwunschklinik getroffen. Das war beiden Seiten erstmal ein bisschen unangenehm, weil das ganze leider immer noch ein Tabu-Thema ist. Unfruchtbarkeit ist mit einem Makel behaftet. Deshalb ist es für alle Betroffenen wichtig, dass offener darüber gesprochen wird.

Hagen: "Wir haben den Wert eines Wagens der Mittelklasse investiert"

Ihr Antrag zielt auf eine stärkere finanzielle Unterstützung der Paare ab. Wie viel Geld haben Sie selbst investiert?

Es müsste ungefähr der Gegenwert eines Mittelklassewagens sein, rund 30.000 Euro über all die Jahre. Sehr viel Geld, aber am Schluss hat es ja gottseidank geklappt.

Mit welcher Methode?

Mit ICSI. Dabei wird eine Samenzelle unter dem Mikroskop direkt in eine Eizelle eingespritzt und der daraus entstandene Embryo in die Gebärmutter eingesetzt. ICSI ist teurer als eine Insemination, bei der der Frau Samenzellen eingeführt werden, oder eine In-vitro-Fertilisation, bei der man Ei- und Samenzelle in einer Petrischale verschmelzen lässt.

Wie werden Paare in Bayern aktuell unterstützt – und was soll sich durch den FDP-Vorstoß ändern?

Seit 2005 übernehmen die Krankenkassen die Kosten für Kinderwunschbehandlungen nur noch zur Hälfte. Früher wurden die ersten drei Versuche komplett bezahlt. 2012 hat die FDP in der damaligen Bundesregierung durchgesetzt, dass der Bund sich an den verbleibenden Kosten zu 25 Prozent beteiligt – unter der Bedingung, dass die Bundesländer ebenfalls 25 Prozent tragen. Das macht Bayern bis heute nicht. Das heißt: Ob ein Paar von der Förderung durch den Bund profitiert, hängt von seinem Wohnsitz ab. Bayerische Paare schauen da momentan in die Röhre. Das ist im reichsten Bundesland der Republik eine unhaltbare Situation.

Hagen: "Man sollte endlich im 21. Jahrhundert ankommen"

Von welchen Beträgen sprechen wir?

Gehen wir davon aus, dass ein Versuch einer ICSI-Behandlung 4000 Euro kostet. Dann zahlt die Krankenkasse 2.000 Euro. Der Bund übernimmt 500 Euro, wenn das Land sich ebenfalls mit 500 Euro beteiligt, so dass die Eltern nur noch 1.000 statt 2.000 Euro eigene Kosten haben. Das ist schon eine enorme Erleichterung. Deshalb bin ich sehr stolz darauf, dass es uns als kleinster Oppositionspartei gelungen ist, mit diesem Antrag eine Mehrheit zu finden – und wir hoffentlich nächstes Jahr ein entsprechendes Gesetz bekommen.

Wie viele bayerische Babys werden dann mehr geboren?

Die Zahl der durch künstliche Befruchtung gezeugten Kinder ist mit dem Wegfall der Finanzierung durch die Krankenkassen 2005 um 50 Prozent eingebrochen. Rechnet man das zurück, kann man schätzen, dass es in Bayern etwa um 1.000 Kinder pro Jahr geht, die durch diese Förderung das Licht der Welt erblicken können. Das ist doch eine wunderbare Sache!

Sind die Möglichkeiten der Politik, Kinderwunsch-Paare zu unterstützen, damit ausgeschöpft?

Auf Landesebene ja, auf Bundesebene nicht. Dort setzt sich die FDP dafür ein, dass wir die Gesetze, die die künstliche Befruchtung regeln, modernisieren und an die medizinischen Möglichkeiten von heute anpassen. Wir haben ein Embryonenschutzgesetz von 1990 – und seitdem hat sich sehr, sehr viel getan. Momentan treiben wir beispielsweise Paare, die auf eine Eizellspende angewiesen sind, nach Spanien oder Osteuropa, weil das in Deutschland nicht erlaubt ist. Hinzu kommt, dass die Förderung aktuell auf heterosexuelle Ehepaare ausgelegt ist: Für unverheiratete Paare ist sie geringer, homosexuelle Paare sind komplett ausgeschlossen. Auch in dieser Hinsicht sollte man endlich im 21. Jahrhundert ankommen.

