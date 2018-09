Eine große Mehrheit wünscht sich laut Umfragen eine Koalitionsregierung in Bayern. Was wären Ihre Bedingungen für Schwarz-Rot im Freistaat?

Die SPD geht mit keiner Koalitionsaussage in diesen Wahlkampf. Dabei bleibt es. Wir werben für unsere Themen, nämlich, Familien und Beruf besser miteinander in Einklang bringen zu können und Wohnen wieder bezahlbar zu machen. Wie modernisieren wir unser Schulsystem? Was tun wir für einen fortschrittlichen ÖPNV?