Pesic schwärmt vom Zusammenhalt im Team

Obwohl sie zuletzt in Stefan Jovic und Devin Booker auf zwei Starting-Five-Spieler verzichten musste.

Es kann natürlich immer kippen. Aber das ist unsere Kultur und Strategie momentan, dass wir nicht hektisch versuchen, Dinge zu verändern. Wir sind trotz all der Verletzungen ruhig geblieben und haben dem Team vertraut. Jetzt sind wir aktuell Siebter in der Euroleague, aber von der Teamchemie her würde ich uns in den Top Zwei oder Top Drei ansiedeln. Wenn ich mir unsere Mannschaft anschaue, wie sie arbeitet, spielt, miteinander umgeht, den Verein repräsentiert, sehe ich kein anderes Team, das es viel besser macht. Das aufrechtzuerhalten, hat Priorität, auch auf Kosten davon, dass man vielleicht das ein oder andere Spiel verliert. Denn Kultur baut man über Jahre auf und nicht kurzfristig. Ich weiß nicht, wann genau Jovic und Booker wieder zurückkommen und es kann sein, dass wir irgendwann doch auf den Markt müssen. Aber wir versuchen, unseren Status quo sensibel zusammenzuhalten und diese Atmosphäre so gut wie möglich zu füttern.