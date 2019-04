Was machen Sie, wenn Sie mal nicht weiterwissen oder Angst haben?

Ich bin ein großer Fan von Listen. Ich schreibe auf: "Ich habe Angst, weil ..." In die nächste Spalte: "Was ich dagegen tun kann". Und in die dritte Spalte: "wann". Mir hilft das enorm. Aufgeben ist für mich keine Option.

Beten Sie?

Ja, regelmäßig. Ich habe außerdem ein Kruzifix im Büro – und einen großen wunderschönen Holz-Engel, mit dem ich auch rede. Ich habe das Gefühl, dass er mich beschützt.

Sie haben 32 Bestrahlungen hinter sich. Was war das Schlimmste?

Das war im vergangenen Dezember, als ich in Vorbereitung auf die schwere Protonenstrahlentherapie in Heidelberg eine Gesichtsmaske angepasst bekam. Das war ganz grauenhaft. Erst ist diese Gips-ähnliche Maske beweglich, dann wird sie hart. Ich bekam kurzfristig Panik. Die Bestrahlungen selbst sind natürlich auch nicht schön. Viele Blitze jagen an den Augen vorbei, Sekunden kommen einem wie Monate vor. Glücklicherweise wurde mir aber nicht übel. Der Schwindel, eine Nebenwirkung der Operation, ist das Einzige, was mich im Alltag beeinflusst. Auch damit lernt man zu leben. Ich habe am liebsten meinen Mann um mich, der mich stützt.

Maria von Welser: "Mit 21 habe ich mir ein Grab gekauft"

Ihr Mann Klaus Häusler war damals der Einzige, der von Ihrem Tumor wusste.

Ja, meinen Kindern und Enkeln habe ich es erst nach der OP gesagt. Es hätte ja sein können, dass was schief läuft und dass mein Leben vorbei ist. Ich habe eine Patientenverfügung, will keine lebensverlängernden Maßnahmen. Mein Testament hatte ich zuvor schon gemacht, beim Notar war ich auch. Aber, Gott sei Dank, bin ich hier.

Über den Tod haben Sie schon früh nachgedacht.

Mit 21 habe ich mir ein Grab in Kreuth am Tegernsee gekauft.

Warum?

Dort bin ich aufgewachsen, dort gefällt es mir. Ich finde es gut zu wissen, wo man endet. Meine Großeltern und Eltern liegen mittlerweile auch dort. Aber so weit ist es noch nicht, jetzt kämpfe ich erstmal weiter.

Lesen Sie hier: Frédéric von Anhalt - Not-OP nach Deutschland-Besuch

Lesen Sie hier: Trauer um "Winnetou"-Komponist Martin Böttcher