Es gibt sicher auch sportliche Gründe.

Die vergangenen beiden Jahre waren für ihn – was die Sandplatzsaison betrifft – mit dem Plan, an den BMW Open teilzunehmen, sehr erfolgreich. Das hat für die diesjährige Planung sicher auch eine Rolle gespielt.

"Man ist Mensch, nicht Maschine"

Bei den Australian Open setzte es im Achtelfinale wieder eine herbe Niederlage, diesmal gegen Milos Raonic.

Raonic in Bestform ist grundsätzlich schwer zu spielen, weil er mit seinem gewaltigen Aufschlag viele freie Punkte macht. Gegen Zverev hat er an seiner absoluten Leistungsgrenze gespielt – und Alexander hatte nicht seinen besten Tag. Raonic war lange verletzt, davor aber viele Jahre Top-Ten-Spieler – und so ist er gegen Zverev aufgetreten. Auch in der Weltspitze entscheidet manchmal die Tagesform.

Das galt in Melbourne auch für Angelique Kerber.

Es gibt so Tage, da läuft nichts zusammen, auch im Profitennis. Man ist Mensch, nicht Maschine. Es ist natürlich bitter, wenn das bei so einem Turnier passiert, aber die Welt geht nicht unter. Im Tennis haben wir das Glück, dass viele Turniere auf dem Plan stehen und die nächste Chance schon wartet. Mit Rainer Schüttler hat Kerber einen Top-Mann, der selbst Top-Ten-Spieler war, und der viel über Kampfgeist und die Fitness kam.

Für Zverev gibt es noch Luft nach oben

Zurück zu Zverev: Wie sehen Sie seine Entwicklung?

Da ist noch Luft nach oben. Ich glaube, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er eins der ganz großen Turniere gewinnen wird. Man darf nicht vergessen, dass er immer noch erst 21 Jahre alt ist. Er hat nun seit ein paar Monaten Ivan Lendl mit im Team – eine starke Entscheidung, gerade wenn man sieht, welchen Einfluss Lendl auf Andy Murray hatte. Und Zverev hat den Antrieb, immer besser werden zu wollen. Dieser Ehrgeiz führt dann dazu, dass er auch mal den Schläger zertrümmert. Ihn nerven solche Spiele wie gegen Raonic ja am meisten.

Sie haben Lendl angesprochen. Haben Sie mit dem damals noch die Klinge gekreuzt?

Wir haben sechs Mal gegeneinander gespielt.

Und? Wie oft haben Sie gewonnen?

Ein Mal. 1992, im Queen’s Club, beim Vorbereitungsturnier für Wimbledon, habe ich in drei Sätzen gewonnen – und treffe kurz darauf in Wimbledon in der ersten Runde wieder auf ihn! Und dachte mir: "Eigentlich gewinn’ ich ja gegen den!" Aber dann kam genau das zum Tragen, was man so oft sieht: Der Center Court in Wimbledon war für Lendl gewohntes Terrain – für mich war es das erste Mal! Da ging ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich war so beeindruckt von der Atmosphäre, dass ich den ersten Satz ruckzuck 1:6 verloren habe. Die nächsten Sätze waren knapper: 6:7, 6:7.

Wie ist Lendl als Typ?

Eigentlich witzig, aber auf dem Platz hat er halt alles daran gesetzt, der Beste zu werden, der er sein konnte. Heute als Coach verfügt er natürlich über unglaublich viel Erfahrung – gut für Zverev!

Wird Lendl in München mit dabei sein?

Das ist noch unklar. Als Spieler war er zuletzt 1993 da – und gewann das Finale gegen Michael Stich.