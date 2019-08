AZ: Herr Augenthaler, am Sonntag war ein großer Tag für Sie. Sie haben beim "Traumspiel" in Vilshofen nach Jahrzehnten Ihr Comeback im Trikot des FC Bayern gegeben. Können wir damit rechnen, dass Sie demnächst wieder bei einem Bundesligaklub auftauchen?

KLAUS AUGENTHALER: (lacht) Also wenn man gesehen hat, wie die jungen Spieler an mir vorbeigerauscht sind, brauche ich mir da keine Gedanken mehr zu machen.