AZ: Herr Jansen, am Samstag treffen Ihre beiden Ex-Klubs aufeinander. Das Spiel beim FC Bayern ist nicht gerade das, was man sich in der aktuellen Situation des HSV jetzt wünscht, oder?

MARCELL JANSEN: Dass Bayern zuletzt selbst bei den starken Freiburgern einen so dominanten Sieg einfahren konnte, zeigt einfach dieses Bayern-Gen: Die wollen jedes Spiel gewinnen, auch wenn sie 25 Punkte Vorsprung haben. Wer da so durchzieht, hat auch in der Champions League eine realistische Chance auf den Titel. Der HSV hat in München nichts zu verlieren, dort erwartet keiner etwas von dir. In der Situation musst du jetzt alles reinwerfen. Jeder Spieler muss brennen und auch den Fans zeigen, dass man nichts abschenkt.