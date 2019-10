Trauen Sie Kovac eine große Ära bei Bayern zu?

Niko hat alles, um das zu schaffen. Es ist enorm viel Druck hier, nach jedem Spiel wird diskutiert, ob der Trainer gut oder schlecht ist. Aber aus meiner Perspektive, wie ich Niko kenne, muss ich sagen, dass er von Tag zu Tag ein besserer Trainer wird. Er versteht, um was es geht. Ich bin sicher, dass er es in dieser Saison wieder gut machen wird. Er ist noch jung, er kennt den Verein und die Liga.

Von welchem Bayern-Trainer haben Sie eigentlich am meisten gelernt?

Damals war Louis van Gaal mein Trainer, als ich zu Bayern gekommen bin. Ich muss ehrlich sagen, dass meine Karten zu spielen nicht so gut waren. Im Training habe ich mich aber immer gezeigt und versucht, ins Team zu kommen. Irgendwann kam van Gaal zu mir und sagte: „Wenn du so weitermachst, wirst du mehr spielen.“ Ich habe das nicht geglaubt, aber am Ende hat van Gaal sein Wort gehalten, und ich durfte sehr oft von Anfang an spielen. Ich bin van Gaal sehr dankbar. Es war damals ein enormer Konkurrenzkampf mit Luca Toni, Miroslav Klose und Mario Gomez. Alles Topstürmer. Ich habe am Ende gespielt. Van Gaal war ein ganz wichtiger Trainer für mich, er hat mir Vertrauen geschenkt.

Olic: "Bayern ist klarer Favorit auf den Meistertitel"

Ihr Highlight war doch bestimmt das Halbfinale gegen Lyon 2010, als Sie in Frankreich beim 3:0-Sieg alle drei Bayern-Tore geschossen haben.

Ja, diese ganze Champions-League-Saison. Auch die Spiele im Viertelfinale gegen Manchester United mit wichtigen Toren, waren super. Aber klar: Lyon war das Highlight.

Was ist in dieser Saison möglich für Bayern in der Champions League?

In der Gruppe werden die Bayern locker weiterkommen. Danach gibt es im Achtelfinale viele gute Mannschaften. In drei Jahren sind wir damals zweimal ins Finale gekommen (2010 und 2012, Anm.d.Red.), leider haben wir zweimal verloren. Aber ich weiß, wie verdammt schwer dieser Weg bis ins Finale ist.

Da braucht man in gewissen Momenten auch Glück, du musst die Chancen nutzen und Tore erzielen. Spätestens im Viertel- oder Halbfinale warten die besten Gegner auf dich. Es wird wichtig sein, dass Bayern den kompletten Kader zur Verfügung hat.

Kann Bayern ein anderer Klub die Meisterschaft streitig machen?

Ich schätze Dortmund sehr hoch ein. Der BVB wird mit Bayern die Hauptrolle spielen. Leipzig macht es bislang auch gut. Aber man muss abwarten, ob Leipzig das Niveau über die gesamte Saison halten kann. Für mich ist Bayern der klare Favorit auf den Titel, danach kommt Dortmund.

Olic: "Lewandowski ist jetzt in seinen besten Jahren"

Robert Lewandowski trifft aktuell, wie er will, stellt Rekord um Rekord auf. Ist er der beste Stürmer der Welt?

Die Mannschaften in Europa sind vielleicht noch nicht auf dem Toplevel, aber für Lewandowski gilt das nicht. Er ist schon heiß und auf Champions-League-Niveau. Ich hoffe, dass er das lange halten kann – und dass die Mitspieler auch auf sein Niveau kommen. Dann hat der FC Bayern keine Sorgen. Von Jahr zu Jahr hat Lewandowski immer wieder bestätigt, dass er einer der besten Stürmer der Welt ist. Seine Tore sind enorm wichtig – aber nicht nur das: Er ist ein kompletter Spieler, er arbeitet auch für die Mannschaft. Er ist zwar 31 geworden, aber wenn ich ihn sehe und seinen Körper, dann ist er jetzt erst in seinen besten Jahren.

Verfolgen Sie auch noch Ihren anderen Münchner Ex-Klub, den TSV 1860?

Ein bisschen schon. Sie kämpfen jetzt gerade wieder um Stabilität, es ist also wie immer bei den Löwen. Natürlich ist es schwer, wenn ich sehe, wie viele gute Mannschaften in der 3. Liga spielen. Es wird verdammt kompliziert, wieder in die 2. Liga zu kommen. Vielleicht schafft es Sechzig, wenn der Klub die nötige Beständigkeit findet. Der Klub hat enorm viele Fans, für das Publikum wäre es schade, wenn ein Klub mit einer solchen Tradition auf Dauer nur 3. Liga spielt.

Lesen Sie hier: FC Bayern - Bei zwei Personalien droht Niko Kovac Ärger

Lesen Sie hier: Bericht - Kommt Nübel 2020 ablösefrei?