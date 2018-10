Dennoch fragen sich manche Menschen, was eine einzelne Stimme groß ausrichten kann.

Durch diese vielen kleinen Parteien – die teils ja gar nicht mehr so klein sind – werden viele Entscheidungen sehr knapp. In München kann ein Direktmandat auch schon mit 30 Prozent der Stimmen gewonnen werden. Da ist eine einzelne Stimme dann schon sehr einflussreich.

Wählen als Schutz vor Extremisten

Was sagen Sie denn den Nichtwählern, um sie zum Abstimmen zu bewegen?

Angenommen, von 100 Wahlberechtigten stimmen 20 für Parteien, die man selber absolut ablehnt: Wenn von diesen 100 nur 50 zur Wahl gehen, dann haben diese 20 Stimmen schon fast die Mehrheit erreicht! Würden von den 100 immerhin 80 Leute zur Wahl gehen, dann machen diese 20 Stimmen bloß noch ein Viertel aus. Genau deshalb ist es so wichtig, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die vernünftig sind, den größeren Anteil haben.

Wählen ist also ein wichtiger Schutz vor Extremisten.

Ja. Denn all jene, die nicht zur Wahl gehen, helfen den kleineren Parteien, stärker zu werden und über die Fünf-Prozent-Hürde zu gelangen. Es geht hier ja um fünf Prozent aller abgegebenen Stimmen, nicht um den Anteil unter den Wahlberechtigten.

Man hört immer mal wieder von Wählern, die zwar zur Stimmabgabe gehen, dann aber absichtlich ihre Wahlzettel ungültig machen. Was soll das?

Nun, das ist zumindest eine Möglichkeit, auf seinen Protest wirklich aufmerksam zu machen. Dann hat man immerhin gezeigt: Ich bin nicht faul gewesen, ich hab’s nicht vergessen, ich bin hingegangen und hab’ halt meinen Wahlzettel ungültig gemacht.

Nichtwähler werden von der Politik nicht wahrgenommen

Aber was soll das bringen?

Wird das wahrgenommen? Ich glaube, es wird vor allem dann wahrgenommen, wenn es viele Menschen machen. Bislang sind es immer so eineinhalb Prozent, und davon ist ein guter Anteil Leute, die das Wahlsystem nicht verstanden haben. Aber wenn die, die absichtlich ungültig wählen, beispielsweise zehn Prozent aller Wähler ausmachen würden – dann würde das die Politiker sehr wohl interessieren. Die würden sich mit diesen Leuten beschäftigen und schauen, was deren Bedürfnisse sind – weil sie die gern als Wähler gewinnen würden.

Was ist denn die eigentliche Gefahr, wenn der Anteil an Nichtwählern so hoch ist?

Dann wäre unser System erst mal nicht in Gefahr. Aber: Die Politik weiß dann halt auch nicht, was die Leute wollen und kann deren Interessen nicht berücksichtigen. Und an irgendeinem Tag wachen diese Leute dann auf und merken: Ups, jetzt läuft’s nicht mehr so, wie ich das will. Und dann wählen sie irgendeine komische Sonderpartei – und niemand hat’s kommen sehen.

Also ist Nichtwählen doch eine Gefahr für die Demokratie.

Die Gefahr ist, dass genau diese Leute nicht verstehen, dass ihr jahrelanges Nichtwählen der Grund dafür ist, dass ihre Bedürfnisse von der Politik nicht wahrgenommen wurden. Und dass diese kleine Sonderpartei in Wahrheit nicht viel im Angebot hat als zu sagen, "unsere Demokratie ist schlecht" – und dieses demokratische System dann abschafft. Dann wird’s schwierig, wie auch der Blick in die Geschichtsbücher zeigt.