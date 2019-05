Teltschik: "Merkel kann mit Frankreich nicht viel anfangen"

Entscheidungsfindungen müssen heute doch ungleich schwerer sein, allein schon, weil die EU heute viel mehr Mitgliedsstaaten hat. Oder?

Klar, angefangen haben wir mit sechs Ländern, dann waren wir neun. Heute sind es 28, also noch 28.

Hat sich Europa Ihrer Meinung nach bis zur eigenen Handlungsunfähigkeit vergrößert, aufgebläht?

Der ehemalige polnische Außenminister Radoslaw Sikorski hat einmal gesagt, dass er sich nicht fürchtet, wenn Deutschland führt, sondern wenn Deutschland nicht führt. Er hat recht. Europa braucht einen Motor, der meiner Meinung nach idealerweise aus Deutschland, Frankreich und Polen bestehen sollte.

Polen ist schwierig zur Zeit. Man denke nur an deren Reparationsforderungen.

Ich habe früher auch meinen russischen Freunden immer gesagt: Wir müssen die Polen mitnehmen, sonst kriegen sie wieder Angst und blockieren mögliche Zusammenarbeit.

"Die populistischen Parteien dürfen nicht die Agenda bestimmen"

Wie beurteilen Sie das heutige Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich? Merkel und Macron scheinen nicht zueinanderzufinden.

Über Merkel muss ich sagen: Sie hat große Stärken, aber sie hat auch Schwächen. Sie kann mit Frankreich nicht viel anfangen. Der jetzige Präsident Emmanuel Macron hat zwei Europareden gehalten – was hätte Helmut Kohl in dieser Situation gemacht? Was hätte ich ihm gesagt? Fahren Sie nach Paris, umarmen Sie ihn und sagen dann: Auf geht’s, fangen wir an. Dann hätten wir Mitarbeiter begonnen, die Ideen Schritt für Schritt in die Tat umzusetzen. Anstatt zu sagen: Nein, da sind für uns so viele problematische Themen dabei, das könnte für uns gefährlich werden. Da lassen wir lieber die Finger davon.

Heute gibt es diese ganzen populistischen Parteien: Front National, PiS, AfD, Lega Nord, die alle nationalistische Ideen verfolgen. Wie kommen wir aus dieser Falle heraus? Probleme gab es immer. Und je mehr Länder Mitglied der EU sind, desto mehr Führung braucht es. Wenn sich heute die drei Länder, die ich genannt habe, also Deutschland, Frankreich und Polen, einig wären – die Benelux-Staaten würden sofort mitmachen, die Italiener, die Spanier auch. Sie wollen ja am Ende dabei sein. Das gilt mit Sicherheit auch noch für einige andere Mitgliedsstaaten. Die populistischen Parteien dürfen nicht die Agenda bestimmen. Sie müssen in die Defensive gedrängt werden, und zwar durch die Initiativen und Entscheidungen der pro-europäischen Regierungen. Dazu gehört der Mut, nicht nur über unterschiedliche Geschwindigkeiten bei der europäischen Integration zu sprechen, sondern sie endlich zu handhaben wie zum Beispiel im Fall des Euros.

Horst Teltschik: Deshalb hat es Macron so schwer

Der Ökonom Hans-Werner Sinn hat neulich gesagt, dass die Kämpfe auf dem Automarkt so stark sind, dass die nationalen Interessen die europäischen dominieren. Sehen Sie eine Chance, dass eine solche freundschaftliche Klammer noch einmal gefunden werden kann angesichts der nationalen Egoismen?

Wenn die Bundeskanzlerin von einem Gipfel kommt und sagt – was sie ja getan hat –, wir haben uns für ein Vorgehen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten innerhalb der EU entschieden. Ja gut: Erstens haben wir sie längst, zweitens sollte dann aber ein Kern vorangehen und die Führung übernehmen und die anderen bleiben erst einmal zurück. Aber die Tür muss für sie offenbleiben. Anders werden nationale Interessen nicht zu überwinden sein.

Ist Präsident Macron eine starke Führungsfigur?

Was er getan hat, das soll ihm erst einmal jemand nachmachen: eine Bewegung gründen und dann Präsident werden. Trotz der Marine Le Pen.

Aber Macron hat auch sehr schnell abgewirtschaftet.

Weil ihm niemand geholfen hat. Ich weiß nicht, warum die Kanzlerin so zögerlich war und sich nicht mit ihm identifiziert hat, und das meine ich vor allem inhaltlich. Ein dreifaches Küsschen bei der öffentlichen Begrüßung reicht da nicht. Das habe ich nie verstanden.

Das denkt Horst Teltschik über Donald Trump

Als wie kritisch beurteilen Sie das neue Wettrüsten, das vor allem von russischer Seite betrieben wird: Raketen mit Hyperschall-Antrieb, ballistische Langstreckenraketen, die vor allem die Amerikaner nervös machen dürften.

Ich halte das gegenwärtig für das größte Problem, vor dem wir stehen. Der Ursprung liegt leider schon ziemlich lange zurück. Es begann auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, als Putin deutlich gemacht hat, dass die Raketenabwehrsysteme ein Problem für ihn darstellen. Warum? Argument des Westens war damals, dass sie gegen die Bedrohung aus dem Iran installiert werden. Nennen Sie mir einen Grund, warum der Iran Raketen auf Europa feuern sollte. Als kämen die Ajatollahs plötzlich auf die Idee, Berlin anzugreifen. Also lag der Verdacht bei Putin nahe, dass die Abwehrsysteme nicht nur gegen den Iran gerichtet sein könnten. Dann kam die Ankündigung der Amerikaner, dass sie die Russen in die Entwicklung der Raketenabwehrsysteme einbeziehen würden. Sie haben Andrej Medwedew als damaligen Präsidenten zum Nato-Gipfel nach Lissabon eingeladen und ihm das Versprechen gegeben. Nur: Es wurde nie erfüllt.

Was die Russen verständlicherweise wenig erfreut hat.

Natürlich. Bei den Russen braucht es nicht viel, damit sie misstrauisch werden. Sie wissen: Weltpolitisch, machtpolitisch sind immer noch die Amerikaner die Nummer eins. Sie waren über Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg der Hauptgegner der Sowjets. Dann hat Putin mehrfach vorgeschlagen, dass man über Abrüstung reden sollte. Jetzt gibt es den US-Präsidenten Donald Trump, der den Militärhaushalt auf über 730 Milliarden Dollar erhöht hat.

Warum hat er das getan?

Trump hat jetzt beispielsweise angekündigt, ein Tarnkappen-Flugzeug bauen lassen zu wollen, das pro Stück zwei Milliarden Dollar kosten soll und weltweit 80 Ziele pro Tag angreifen kann. Und was hat er dann gesagt? Damit erreichen wir die globale Vorherrschaft. Mir kommt das vor wie Kinder, die im Sandkasten spielen. Wenn das eine mit Sand wirft, tut es das andere auch. Wenn das eine zuhaut, tut es das andere auch.

Ist Trump die größte Gefahr für den Weltfrieden?

Na ja, ein Großmaul muss nicht gleich ein großer Täter werden. Ich halte es allerdings für gefährlich, dass es jederzeit zu militärischen Entwicklungen kommen kann, die dann nicht mehr kontrollierbar sind.

Wo zum Beispiel?

Schauen Sie sich das Südchinesische Meer an. Wenn China diese Inselgruppen befestigt, obwohl sie von anderen Ländern beansprucht werden, die Amerikaner mit ihren Schiffen die freie Durchfahrt testen, sind das Gefährlichste dabei ungewollte Zusammenstöße. Davor warnen die Experten. Dabei gibt es gar keinen Grund, Krieg zu führen. Es gibt ja genügend Ressourcen auf der Erde. Nein, im Ernst: Wir befinden uns auf dem Weg zu einer weltweiten Aufrüstung. Wenn ich jung wäre, würde ich mir Sorgen machen.