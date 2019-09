Dann noch zu einem ernsteren Thema: Am Donnerstag fand die Gedenkveranstaltung zum Tod von Dominik Brunner vor genau zehn Jahren statt. Sie sind großer Unterstützer der Dominik-Brunner-Stiftung und fordern zu mehr Zivilcourage auf. Wie wichtig ist es, an diese mutige Tat von Brunner zu erinnern?

Ich finde es schön, dass die Leute in unserer schnelllebigen Zeit auch zehn Jahre danach noch dazu bereit sind, an Dominik Brunner zu denken und über ihn zu sprechen. Für die Stadt München ist es sehr wichtig, dass sie zu diesem Ereignis steht und dass man diejenigen belohnt mit einer solchen Ehrung, die ihr Leben dafür riskiert haben, Kinder vor großen Problemen zu bewahren. Das ist nicht selbstverständlich.

Hoeneß: "Viele Tropfen ergeben auch einen Eimer Wasser"

Wie viel Herzblut von Ihnen persönlich steckt in der Dominik-Brunner-Stiftung?

Wir versuchen, mit unseren Möglichkeiten zu helfen. Es geht vor allem um Prävention in Schulen, da machen Polizisten darauf aumerksam, wie man sich verhalten soll, wenn zum Beispiel in der S-Bahn etwas passiert. Darüber hinaus haben wir das Dominik-Brunner-Haus in Ramersdorf, in dem sich jeden Tag 100 Kinder aufhalten, bis sie die Eltern am Nachmittag abholen können. Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber viele Tropfen ergeben auch einen Eimer Wasser.

Wie hat sich der Blick auf Zivilcourage denn geändert in den vergangenen zehn Jahren?

Durch den Tod von Dominik Brunner und das Engagement von vielen Menschen hat ein Nachdenken eingesetzt. Und viel Nachdenken sorgt am Ende auch für eine Reaktion.

