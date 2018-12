AZ-Interview Henry Maske über den Kampf Deontay Wilder gegen Tyson Fury

Henry Maske über Fury: "Er hat ja auch sonst ein hartes Leben"

Wie viel Respekt nötigt Ihnen Furys Geschichte ab? Er war depressiv, suizidal, hatte 70 Kilo zugenommen, ehe er den Weg zurück zum Boxen fand?

Es ist schwer, sich da rein zu versetzen, da ich selber nicht depressiv bin. Was man aber sicher sagen kann, ist, dass Leute, die von dieser Krankheit heimgesucht werden, keine glücklichen Menschen sind, Kämpfe führen müssen, die wir eben nicht nachvollziehen können. Jeder, der es schafft, da herauszufinden, hat meine Bewunderung und meinen größten Respekt. Er hat ja auch sonst ein hartes Leben.

Wie sehr beeinflusst es einen im Ring, wenn der Gegner die Hände hinter den Körper nimmt, einem dauernd die Zunge rausstreckt?

Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder lenkt es einen ab, führt dazu, dass man den Fokus verliert – oder es schärft diesen. Als ich mein Comeback gegen Virgil Hill gegeben habe, ließ er mich extralange im Ring warten. Da wusste ich, er nimmt mich ernst. Für mich war das damals ein Vorteil.

Wie lautet Ihr Urteil über all das Gerede, das Rumgepöbel, die Show vor dem Fight? Das erinnerte eher an Wrestling.

Stimmt. Grundsätzlich gab es das immer. Muhammad Ali hat das auch bravourös gemacht. Aber entscheidend ist, dass immer die Qualität stimmt. Bei Ali hat sie immer gestimmt. Ich spreche den beiden nicht die Qualität ab, aber das, was die beiden aufgeführt haben, stand für mich einfach nicht im Verhältnis. Für mich ist das zu viel, da werden Grenzen überschritten.

Ich bin in der Hinsicht wahrscheinlich auch ein Softie. In meinen Augen gibt man mit all dem Getue nur den Kritikern, die unseren Sport ablehnen, Futter. Ich schäme mich ein Stück weit für solche Aktionen und ich denke, dass es vielen anderen auch so geht. Die sagen aber nichts. Das ist leider überhaupt ein Problem der heutigen Zeit, dass die große, die überwiegende Mehrheit schweigt, sich still verhält, während die Minderheit laut ist, schreit, auf sich aufmerksam macht. Aber nur weil jemand laut ist, hat er nicht recht, ist er nicht die Mehrheit.

Passt perfekt auf die AfD.

Das meine ich damit.