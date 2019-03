AZ: Herr Markwort, Sie haben kürzlich im Landtag tüchtig auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschimpft. Weil man Sie nicht im BR-Rundfunkrat haben will?

HELMUT MARKWORT: Diese Frage kränkt mich, weil ich diese Position schon seit Jahrzehnten vertrete. Ich war ja 20 Jahre lang Chefredakteur vom Gong und habe eine wöchentliche Kolumne geschrieben. In der sind alle diese Kritikpunkte am öffentlich-rechtlichen System, das ich grundsätzlich befürworte, schon vorgekommen. Die Geldverschwendung, die Aufblähung der Anstalten und so weiter habe ich schon immer kritisiert.