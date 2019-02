Zum Beispiel?

Reaktionsschnelligkeit in der Nahdistanz etwa. Ansonsten will ich nicht behaupten, dass ich ohne Training gut aussehen würde. Auch was die Laufwege und die Schrittübersetzung angeht, ist das ganz anders. Und das Tor ist ja auch ein bisschen größer. Sind schon große Unterschiede. Im Handballtor bist du unentwegt gefordert, das geht ja dauernd hin und her. Im Fußball hingegen musst du dich gerade bei einer Spitzenmannschaft immer mit dir selbst beschäftigen, weil du nix zu tun hast. Manchmal stehst du 85 Minuten herum und dann musst bei dem einen Gegenangriff da sein.

Manuel Neuer als Handballtorwart? "Sehr gut, glaube ich"

Und wenn der dann reingeht, schaust du blöd aus.

So ist es.

Wie würde sich Manuel Neuer im Handballtor machen?

Sehr gut, glaube ich. Manuel ist einer von den Torhütern, die viele handballerische Elemente in ein Spiel bringen. Vergrößerung der Körperfläche, unkonventionelle Aktionen, schwer auszurechnen, reaktionsstark.

Sie gelten wie viele andere Handballer als mündiger Sportler, der seine Meinung klar vertritt und damit auch mal aneckt. Fußballer hingegen wirken in ihren einstudierten Plattitüden oft viel zu glatt. Gibt es im Handball noch mehr kantige Typen?

Fußball ist ein Millionengeschäft, und da ist es eben nicht mehr so populär, wenn man aneckt. Lieber mit weichgespülten Antworten mit dem Strom schwimmen, dafür werden sie geschult, das sieht der Verein auch gerne. Ein bisschen mehr Pfeffer würde schon gut tun und auch den Zuschauern mehr Spaß machen. Es gibt aber durchaus noch gute authentische Jungs, die sich nicht verbiegen lassen. Max Kruse etwa, natürlich Christian Streich, aber auch den Sandro Wagner habe ich immer gern gehört. Auch wenn der sich ja leider aus München verabschiedet hat.

Verabschiedet hat sich aus München der Handball. Mit Milbertshofen und Schwabing hatte die Stadt mal zwei europäische Topteams, wenn Sie jetzt mit den Füchsen nach Bayern reisen, dann nur noch bis Erlangen, nicht weiter.

Ich finde das sehr schade. Wir hatten letztes Jahr ein Testspiel gegen Norwegen in der Olympiahalle, was da für eine Stimmung war – irre. Auch jetzt bei der WM soll die Atmosphäre mitreißend gewesen sein. Ich würde mir das sehr wünschen, dass München ein Projekt starten würde und bald wieder einen Bundesliga-Klub hätte.

Vielleicht professionalisiert Uli Hoeneß ja beim FC Bayern doch nochmal auch die Handball-Abteilung. So wie vor gut zehn Jahren die Basketballer.

Wissen Sie was, ich hab Uli Hoeneß mal sogar darauf angesprochen, ob er nicht mal Lust auf Handball hätte. Er hat aber nur geschmunzelt. Natürlich wäre der FC Bayern das Naheliegendste, die Strahlkraft der Bayern ist unendlich. Und wenn ich den FC Barcelona sehe, da funktioniert das ja auch, Top-Teams aus einem einzigen Verein, die harmonisch nebeneinander funktionieren. Fußball, Handball, Basketball, selbst Rollhockey.

Statt Ihren Füchsen spielt aber nun an diesem Samstag die Hertha beim FC Bayern. Was denken Sie, qualifizieren sich erst die Füchse oder die Hertha für die jeweilige Champions League?

Schwierig. Vor alldem steigt erst einmal Union in die Bundesliga auf.