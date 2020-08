Freundliche Geste oder Bestechung? 300.000 Mark jährlich

Wieso musste der Kaiserbrief überhaupt geschrieben werden?

Weil Wilhelm I. von der ihm zugedachten Würde nicht begeistert war. Er hielt den preußischen Königstitel für ehrwürdiger. Bismarck war aber von der Notwendigkeit einer Integrationsfigur überzeugt, gerade nach dem "Deutschen Krieg" von 1866. Er wollte emotional an die Herrlichkeit und Tradition des 1806 untergegangenen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation anknüpfen.

Warum ließ Bismarck den Kaiserbrief von Ludwig II. und nicht von einem anderen deutschen Monarchen schreiben?

Die Wittelsbacher waren die älteste und traditionsreichste deutsche Dynastie. Deshalb setzte Bismarck darauf, Ludwig II. dazu zu bringen, Wilhelm I. den Kaisertitel anzutragen, um keine Ablehnung zu kassieren.

Dafür ist Geld geflossen. Das riecht nach Bestechung.

Die ganz feine Art war es nicht. Bismarck wusste, dass der König wegen der Schlossbauten in finanzieller Bedrängnis war. Ludwig II. hat bei den Verhandlungen das Geld nie aktiv gefordert oder gar mit einer Nicht-Unterschrift gedroht. Er verstand die Zahlung, die bis zu seinem Tod in Form einer Art jährlicher Rente von 300.000 Mark ausbezahlt wurde, als freundliche Geste. Der König hatte kein bürgerliches Verständnis von Geld.

"Ludwig verstand sich als Monarch von Gottes Gnaden"

Wie dachte die bayerische Bevölkerung damals über den König?

Ludwig II. war zu Lebzeiten in der Bevölkerung längst nicht so beliebt wie heute. Sein Ansehen war nicht groß, weil er sich seinen repräsentativen Pflichten entzog und sich für den symbolischen Zusammenhalt nicht interessierte. Die Integration Frankens ins Königreich war damals noch nicht abgeschlossen. Er ist nur einmal, auf dringenden Rat seiner Minister, nach der Niederlage von 1866 durch die fränkischen Gebiete gereist. Wenn es irgendwie ging, vermied er es, den Zug anhalten zu lassen.

Bei der Ausrufung des Kaiserreichs im Spiegelsaal von Versailles fehlte er auch.

Ludwig verstand sich als Monarch von Gottes Gnaden. Er wollte um keinen Preis die Demütigung erfahren, dass nun der Preuße in der monarchischen Hierarchie zwischen ihm und Gott stünde, auch wenn der Kaiser verfassungsrechtlich nur als Erster unter Gleichen den Vorsitz im Bundespräsidium innehatte. Aber das war immer das Problem dieses Königs, dass er zwar Seelenqualen litt, aber sich nicht entschließen konnte, politisch aktiv zu werden.

Ludwig II. war offenbar nicht zum Politiker geboren.

Er hat zwar Akten gelesen und unterschrieben. Aber im Vergleich zu seinem Großvater Ludwig I., einem echten Homo Politicus, zog er sich weinerlich und resignativ zurück, nachdem er einsehen musste, dass die Zeit absolutistischer Herrscher mit der Französischen Revolution zu Ende gegangen war. Ludwig II. konnte sich weder zur Abdankung noch zu einer aktiven Politik entscheiden. Er lebte lieber seine absolutistischen Vorstellungen in den Bauten aus.

Wo hatte Bismarck das Geld her?

Aus dem Welfenfonds, dem Vermögen des 1866 vor den Preußen nach England geflohenen Königs von Hannover. Bismarck nutzte das Geld für bestimmte Aktionen, von denen der Preußische Landtag nichts wissen sollte. Mit dieser Schwarzen Kasse beeinflusste er teilweise auch die Presse. Etwas pikant an der Zahlung ist übrigens, dass sich Graf Max von Holnstein, der als Vermittler zwischen dem König und Bismarck hin und hergereist ist, zehn Prozent der Summe als Belohnung auszahlen ließ.

Schulden des Königs: Schlossbauten als teure Sucht

Die Bauprojekte Ludwigs wurden aus dem königlichen Privatvermögen finanziert. Nach der Einführung der Reichsmark standen ihm nach 1876 rund 4,2 Million Mark als "permanente Zivilliste" zur Verfügung. Ein großer Teil dieser Gelder waren für die Versorgung des Hofstaats und Repräsentationskosten gebunden. Der König konnte nur noch über etwa 800.000 RM frei verfügen.

Dies war zu wenig, um die aufgelaufenen Bauschulden für seine Schlossprojekte zu begleichen und laufende Kosten zu tragen. Die jährliche Zahlung von 300.000 RM, die Bismarck mit dem bayerischen König geheim vereinbart hatte, konnten die finanzielle Krise nur bedingt lindern. Im Frühjahr 1884 waren die Schulden auf über 8,25 Millionen RM angewachsen. Erste Baufirmen und Künstler begannen, dem König mit Zivilklagen und Zwangsvollstreckung zu drohen.

Nachdem Finanzminister von Riedel 1884 die gröbsten Verbindlichkeiten durch ein langfristiges Darlehen gedeckt hatte, steigerte sich die Bausucht des Königs noch mehr. Statt die Schulden zu tilgen, kaufte er die Burgruine Falkenstein an und stürzte sich in die Planung weiterer Projekte wie eines chinesischen Palasts. Anfang 1886 verweigerte das Kabinett die Bürgschaft für einen Kredit in Höhe von sechs Millionen RM, worin manche Biografen den Hauptanlass für Ludwigs Entmündigung sehen. Nach seinem Tod zahlte das Haus Wittelsbach bis 1902 alle durch Ludwigs Bautätigkeit angefallenen Schulden an die Gläubigerbanken zurück.

