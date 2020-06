Paduretu: "Wir wollen eine Plattform für junge Spieler bieten"

Verspüren Sie nun pure Freude über die unverhoffte Rückkehr oder überwiegt der Respekt vor dieser großen Aufgabe?

Beides. Wir sind uns bewusst, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, aber wir wollen wieder, wie vor 20 Jahren nach dem ersten Aufstieg mit Generali Haching, eine Plattform für junge Spieler bieten. Es wird sportlich am Anfang sehr schwierig werden, das ist uns völlig klar, aber die Spieler nehmen das in Kauf. Sie werden sich erstmal an die Erste Liga anpassen müssen und verstehen müssen, was die Bundesliga bedeutet. Wichtig war auch das Entgegenkommen in der Corona-Krise, dass im nächsten Jahr keine Mannschaft sportlich absteigen wird, sodass wir im ersten Jahr keinen riesigen Druck haben.