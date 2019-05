Können Sie es nachvollziehen, dass sich der FC Bayern auf der Trainerposition neu ausrichten wollte? Immerhin hatte der Klub unter Ihrer Führung die erfolgreichste Zeit seiner Geschichte.

Der Verein hat mir das bereits im Juli vergangenen Jahres mitgeteilt. Grundsätzlich muss man das akzeptieren, diese Entscheidung obliegt dem Verein. Wenn man die harten Fakten betrachtet, dann kam es aber für mich trotzdem sehr überraschend. Wir haben uns zuletzt fünfmal in Folge für die Champions League qualifiziert, wir waren zweimal deutscher Meister, dreimal Vizemeister und wir haben in diesem Jahr erstmals in der Vereinsgeschichte das Halbfinale der Champions League erreicht. Wenn man sieht, was wir also geleistet haben und nach wie vor leisten, dann ist es schwer nachvollziehbar.