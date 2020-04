Es gibt Menschen, die behaupten, dass Reisen mit dem Flugzeug nie wieder so sein wird wie vor Corona. Was entgegnen Sie ihnen?

Diese Krise ist sehr, sehr gravierend, keine Frage. Es ist eine globale Krise, eine neue Qualität von Krise. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das Bedürfnis der Menschen nach grenzüberschreitendem Reisen, nach Fernreisen ungebrochen ist. Wichtig ist, dass Flugverkehr unter genauso sicheren Rahmenbedingungen stattfinden kann wie Öffentlicher Personennahverkehr. Es geht um Vertrauen in die Sicherheit, Mundschutz, Abstand, Hygiene – alles muss im Luftverkehr genauso funktionieren wie in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens. Auch wir werden lernen müssen, mit dem Coronavirus zu leben. Ultimative Sicherheit wird es erst geben, wenn eine Medizin, wenn ein Impfstoff vorhanden ist.

Aber nochmal: Wird der Flugverkehr nach der Krise nicht ein anderer sein?

Die Airline-Landschaft dürfte sich verändern, das ist richtig. Kleinere Fluggesellschaften mit Liquiditätsproblemen scheiden möglicherweise aus dem Wettbewerb aus. Eine Konsolidierung wird stattfinden in Europa. In Amerika gab es die schon. Aber, das ist meine Prognose, wir werden das Vorkrisenniveau wieder erreichen, und es gibt Wachstumsperspektiven.

Glauben Sie nicht, dass gerade große, multinationale Konzerne in der Krise feststellen: Wir müssen gar nicht mehr so viel fliegen, Videokonferenzen tun es doch auch?

Meine Erfahrungen sind da zwiespältig. Manches klappt sehr gut, manchmal möchte man an der Technik verzweifeln. Aber auch die beste Technik kann ein persönliches Gespräch, kann nonverbale Kommunikation nicht ersetzen.

Diese Frage ist für Sie vielleicht schwer zu beantworten, weil der Freistaat Bayern und der Bund Ihre größten Gesellschafter sind, aber trotzdem: Macht die Politik alles richtig? Sind Sie mit der rigiden Linie von Markus Söder und Angela Merkel einverstanden?

Wir haben uns mit den anderen Flughäfen und den Airline-Partnern als Industrie eng verknüpft. Wir müssen gemeinsam die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Reisebeschränkungen überhaupt erst aufhebbar werden.

Gut. Anderes Thema: Hatten Sie als Neu-Münchner schon Gelegenheit, Ihre Heimat kennenzulernen? Gab's schon ein Weißwurstfrühstück oder Schweinsbraten mit Knödel?

Ich hatte schon einige Wochen vor der Krise, in denen ich vieles genießen konnte. Ich fühle mich hier sehr gut angekommen, pudelwohl könnte man auch sagen.

Ihrem Vorgänger haben wir diese Fragen auch gestellt: Gang oder Fenster? Tomatensaft oder Bier?

Immer gerne Gang. Tomatensaft gar nicht. Ein gutes Bier immer – wenn es nur diese beiden Optionen gibt.

Letzte Frage: Herr Kerkloh ist glühender Dortmund-Fan, Sie sind Schalke-Anhänger. Wann werden Sie zum ersten Mal bei einem Gastspiel der Knappen in der Allianz Arena sitzen?

Ich hatte das "Vergnügen" schon. Ich glaube, das war ein 5:0 für die Bayern. Ich war mit meinem blau-weißen Schal da – und ziemlich deprimiert.

