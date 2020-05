Pesic: "Keine Frage: Das Allerwichtigste ist Gesundheit"

In Spanien gibt es ähnliche Pläne wie in der BBL, oder?

Wenn wir überhaupt spielen können, werden wir das auch nur an einem Ort tun. Am Anfang war Gran Canaria als Austragungsort im Gespräch und dass die ersten zwölf Mannschaften in zwei Gruppen gegeneinander spielen. Sowohl in unserer Liga als auch in der Euroleague würde nur an einem Ort weitergespielt werden, wie die Konzepte vorsehen, ab dem 21. Juni beziehungsweise dem 4. Juli in der Euroleague. In Deutschland wird das einfacher, das zu organisieren, in München sowieso. Die medizinische Versorgung ist dort auf einem sehr hohen Level.