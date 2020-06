Wie haben Sie sich in der Corona-Zwangspause fitgehalten?

Ich war in Istanbul (zuletzt bei Besiktas unter Vertrag; d. Red.) und habe gewartet, bis die Liga sich endgültig entscheidet. Ich konnte leider nicht aufs Basketballfeld und habe mich im Kraftraum, mit Homeworkouts, fit gehalten, war ab und zu Laufen. Dadurch bin ich körperlich in einer guten Verfassung. Seit ich in München bin, stehe ich wieder auf dem Feld und komme allmählich in meinen Rhythmus.