Immerhin haben Sie viel Zeit zum Kochen. Was kommt im Hause Ghedina auf den Tisch?

Am liebsten Casunziei, mit roter Beete gefüllte Schlutzkrapfen, eine Spezialität aus Cortina. Die hat mir meine Oma immer gemacht. Einmal hab' ich 93 Stück gegessen. Meine WM-Medaille in Sierra Nevada habe ich der Oma gewidmet. Die Alten sind nun am meisten gefährdet.