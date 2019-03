Ohne Ihre Tochter wären Sie komplett aufgeschmissen?

Ja, so könnte man das sagen. Dann müsste ich in ein Pflegeheim oder eine andere Lösung finden.

Spricht Ihre Betreuerin Deutsch?

Ja, doch. Ich habe gerade eine Frau aus der Nähe von Zagreb hier, sie spricht ganz gut Deutsch.

"Das Einzige, was bei mir noch gut funktioniert, ist mein Gehirn"

Sie wollen aus Ihrem Haus mal irgendwann rausgetragen werden, Sie verlassen Ihr Haus nicht mehr?

Ja, so ist es.

Welche Pflegestufe haben Sie?

Pflegestufe 4. Ich kann zum Beispiel, wenn ich zehn Minuten etwas mit den Armen mache, meine Arme nicht mehr bewegen und bin, wie gesagt, bettlägerig. Nur hin und wieder fährt mich meine Betreuerin mal im Rollstuhl in die Küche, und dann gebe ich ihr Tipps beim Kochen. Wissen Sie: Das Einzige, was wirklich noch gut funktioniert bei mir, ist mein Gehirn. Aber nach kurzer Zeit im Rollstuhl habe ich dann so schlimme Schmerzen, dass ich wieder im Bett liegen muss.

Mal ganz offen und ehrlich: Pflegestufe 4 bedeutet ja in Deutschland, fast tot zu sein, sonst bekommt man diese Pflegestufe nicht.

Ja, stimmt. Und ich bin ja auch fast tot. Ich liege eigentlich den ganzen Tag nur im Bett, und ich warte in der Tat auf den Tod. Ich habe ständig grauenhafte Schmerzen (sie fängt vor Schmerzen an zu weinen). Wenn ich eine winzige falsche Bewegung mache, wie eben, dann fährt dieser unerträgliche Schmerz durch meinen Körper. Ich halte das nicht mehr aus.

Ellen Schwiers wünscht sich Sterbehilfe

Können Sie gar nichts mit Schmerzmitteln machen?

Nein, ich habe ja schon ein wahnsinniges Schmerzmittel, das ich nehme, aber das hilft nur bedingt. Naja, wer weiß, wie es wäre, wenn ich das Mittel nicht nehmen würde.

Sterbehilfe kommt für Sie nicht in Betracht?

Doch. Aber dann müsste ich in die Schweiz. Darüber habe ich schon mit meiner Tochter gesprochen, das habe ich mir schon gewünscht. Aber das lehnt sie leider vollkommen ab.

90 wollen Sie nicht mehr werden im nächsten Jahr?

Nein, 90 möchte ich auf keinen Fall werden. Ich empfinde mich ja auch als große Belastung für meine Tochter. Ich möchte keine Belastung sein. Ich möchte sterben.

