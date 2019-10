AZ: Herr Ehliz, Gratulation! Seit Sonntag sind Sie doppelter Rekordträger: Ihr Team, der EHC Red Bull München, hat mit dem neunten Sieg in Serie den Saisonauftakt in der DEL der Nürnberg Ice Tigers aus dem Jahr 2013 egalisiert. Damals spielten Sie in Nürnberg.

YASIN EHLIZ: Vielen Dank! Das ist schon wirklich unglaublich, denn gerade am Anfang einer Saison muss man sich als Team ja oft erst finden, weil man viele Neuzugänge hat. Neun Siege, das ist schon was. Und man muss auch sagen: Am Ende waren all die Siege auch verdient, keine Zufallsprodukte.