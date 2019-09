Wie ist es in der Kabine so? Wie kommen Sie mit Ihren Mitspielern aus?

Um ehrlich zu sein: Das ist eine super Truppe. Die Jungs sind alle sehr nett, und wir haben ja alle ein und dasselbe Ziel. Deswegen sind wir hier und werden jetzt neun Monate hart arbeiten.

Der Coach, Don Jackson: Was ist das für einer?

Ein sehr, sehr guter Trainer, gar keine Frage. Ich muss gar nicht großartig ausholen: Man muss sich ja nur seine Vita anschauen – das sagt alles.

Gogulla über das bayerische Derby

Die DEL-Saison beginnt am Freitag mit dem Derby in Augsburg – ein Gegner, der den EHC in den letzten Playoffs im Halbfinale derart gefordert hat, dass im Finale glatt ein paar Körner gefehlt haben. Gleich mal ein kerniger Gegner, oder?

Absolut. Für mich ist das ja sozusagen mein erstes bayerisches Derby. Das ist ja wie bei uns im Rheinland Kölner Haie gegen Düsseldorfer EG. Da freue ich mich drauf, keine Frage. Letztes Jahr waren wir ja mit der DEG im Viertelfinale in Augsburg und haben die Stimmung über vier Spiele mitbekommen. Das kann und wird sicher wirklich sehr hitzig werden. Aber alles, was zählt, sind drei Punkte für uns.

Logisch. Über das Saisonziel des Teams dürfte vorab auch nicht allzu viel diskutiert worden sein...

Das müssen wir uns auch nicht schönreden: Wenn man in den letzten vier Jahren vier Mal im Finale war und drei Mal den Pokal in Händen gehalten hat, dann muss das Ziel für uns natürlich ganz klar die deutsche Meisterschaft sein.

Für Sie wäre es Ihr erster deutscher Meistertitel. War das auch mit ein Grund für den Wechsel zum EHC Red Bull München?

Das war der ausschlaggebende Grund, dass ich hier in München unterschrieben habe. In den 15 Jahren, in denen ich jetzt Profi bin, habe ich das mit der Meisterschaft leider nie geschafft, den Pokal in Händen zu halten. Ich war drei Mal im Finale und habe drei Mal verloren. Insofern war das schon ein großer Faktor für meinen Wechsel zum EHC.

