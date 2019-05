Kann den Shitstorm der Düsseldorfer-Fans verstehen

In den sozialen Medien gab es nach Bekanntgabe der Entscheidung einen Shitstorm.

Das verstehe ich ein Stück weit. Blöd gesagt: Der verlorene Sohn kommt zurück in seine Heimat und geht wieder. Ich bin als kleiner Düsseldorfer Jung in der Brehmstraße in der Fankurve gewesen, stand auf einem Hocker, um was sehen zu können. In Düsseldorf zu spielen, war Gänsehaut für mich. Aber ich bin immer sehr offen mit meinen Beweggründen umgegangen, habe das den Fans auch erklärt, und wenn man einen gesunden Menschenverstand hat, versteht man das irgendwo auch. Selbst wenn es einem nicht gefällt. Dass es immer welche gibt, die es nicht akzeptieren wollen, ist halt so. Damit muss ich leben.