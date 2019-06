AZ: Herr Wolfrum, macht es in Ihren Augen Sinn, dass sich Andrea Nahles am Dienstag zur Wahl stellt?

EDGAR WOLFRUM: Nein, denn einerseits ist sie gewählt, sie könnte einfach weitermachen. Auf der anderen Seite will die Mehrheit der Fraktion sie offenbar nicht, sie könnte auch einfach zurücktreten.