Der Atomausstieg in Deutschland ist beschlossen, nach und nach werden die Kernkraftwerke stillgelegt. Ist Strahlenschutz bald nicht mehr nötig?

Das Gegenteil ist der Fall. Radioaktivität macht an der Grenze nicht halt. Viele erinnern sich noch an Tschernobyl. Unsere Messungen zeigen beispielsweise, dass besonders in Bayern immer noch Wildpilze einen erhöhten Cäsium-Wert zeigen, der auf den Unfall vor 32 Jahren zurückzuführen ist. Es ist also weiterhin nötig, sich auf den Fall der Fälle vorzubereiten und das tun wir. Man muss aber gar nicht so weit gehen, eine nukleare Katastrophe anzunehmen. Auch im Alltag spielt Strahlenschutz an vielen Stellen eine Rolle: Denken Sie nur an UV-Strahlung, Mobilfunk, Haushaltsgeräte, Stromnetze oder medizinische Anwendungen.