Jeder Verein muss sich entscheiden, wie konkurrenzfähig er bleiben will. Gerade in der Dritten Liga, in der es nicht viele TV-Gelder gibt, muss man sich Strategien überlegen. Ich habe es bei Sechzig hautnahe mitbekommen: Damals war der Investor (Hasan Ismaik, d. Red.) die Rettung, um den Profifußball am Leben zu erhalten. Dass ein Mensch, der viel Geld investiert, mitreden will, ist auch klar. Wenn das aber nicht klar abgesteckt ist, kann das zu Problemen führen. Es ist ein Trend, der sich nicht aufhalten lässt. Das Ziel muss aber sein, als Verein das letzte Wort zu haben.

Sie haben einmal im AZ-Interview gesagt, Sechzig habe seine Werte verkauft.

Es war eine schwierige Zeit. Aus allen Herren Länder wurden Spieler verpflichtet. In der Geschäftsstelle, der Kabine, wurde kein Deutsch mehr gesprochen. Das hatte nichts mehr mit Giesing und Sechzig zu tun, nichts mehr mit dem, was die Fans verinnerlichen wollen. Aber die Zeiten sind ja zum Glück vorbei.

"Sechzig wird immer ein Teil von mir bleiben"

Über Investoren wird diskutiert, unabhängig von Sechzig und Haching, das die Ausgliederung seiner Profiabteilung beschlossen hat. Können Sie Bedenken der Fans verstehen?

Ja, wenn man sich in ihre Perspektive hineinversetzt: Sie verfolgen ihren Verein ein Leben lang, wollen Spieler sehen, die auch am Klub hängen. Es ist Wahnsinn, was da für eine Emotionalität dahintersteckt. Dann kommt einer und krempelt alles um. Aber nochmal: Der Trend ist nicht aufzuhalten, was nicht immer positiv ist.

An welchem Klub hängen Sie denn mehr: den Löwen oder Haching?

Ich war lange bei Sechzig und es wird immer ein Teil von mir bleiben. Ich hänge aber absolut an Haching, nach den turbulenten Jahren war die erste Saison hier richtig heilsam (lacht). Ich schaue nicht mehr zurück, Sechzig ist für mich abgeschlossen.

Eine Rückkehr nach Giesing ist ausgeschlossen?

Ich möchte so lange wie möglich in Haching bleiben und am liebsten meine Kariere hier beenden.

Erinnerungen an das Pokal-Achtelfinale gegen Dortmund

Und wenn ein lukratives Angebot eines anderen Klubs käme?

Als ich hierherkam, habe ich die Antwort gegeben. Ich habe damals nicht nach Vereinen Ausschau gehalten, bei denen ich viel Geld bekomme hätte und es mir wurscht gewesen wäre, wo ich lebe. Uns geht es gut in München, meine Frau hat hier einen guten Job. Wir haben geschaut, welche Modelle es hier gibt. Dann kam Haching…

...und Sie haben die Löwen 2016 verlassen. Was ist aus elf Jahren Giesing in Erinnerung geblieben?

Das DFB-Pokal-Achtelfinale vor 71 000 Zuschauern gegen Borussia Dortmund und Jürgen Klopp (24 September 2013, d. Red.). Und viele tolle Persönlichkeiten, zum Beispiel Ex-Präsident Dieter Schneider, Gott habe ihn selig. Ein sehr feiner Kerl, ein ganz angenehmer Mensch mit einer sehr lieben Frau. Diese Saison habe ich aber erst ein Löwen-Spiel gesehen, und in dem war ich live auf dem Platz dabei (lacht). Sechzig war gegen uns sehr stark, eine der besten Mannschaften, gegen die wir in der Hinrunde gespielt haben.